A vez das Mulheres no Futsal

Foi um sucesso o 1º Campeonato de Futsal Feminino da Praça de Esportes, organizado pela Secretaria de Esportes e Liga Municipal de Abaeté (LEMDA), com apoio da Prefeitura Municipal.

O torneio, disputado no último final de semana, contou com a participação de seis equipes na categoria adulta e três na categoria sub-15.

As Futmaníacas (de Pompéu) foram as campeãs na categoria adulta.

A equipe Tem Base (de Abaeté) sagrou-se vice-campeã.

A categoria contou também com os times de Pompéu City, Vila Futsal (Dores do Indaiá), Comercial B & B (Abaeté) e Cedro do Abaeté.

Na categoria Sub-15, o primeiro lugar ficou com a equipe de Quartel Geral.

Tem Base sagrou-se novamente vice-campeã.

E Juventude São Pedro ficou em terceiro lugar.

Informações e Fotos Robson Maia

