Poesias que encantam

Coordenados pela professora Donizetti, durante o ano de 2017, os alunos do 4º ano da Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes trabalharam em um rico projeto de leitura e produção de textos, que culminou no lançamento de um livrinho de poesias intitulado “Raio de Sol”.

Às terças-feiras, os alunos faziam trabalhos de leitura e escrita, sempre com o apoio do dicionário. Já às sextas, era realizado um cantinho de leitura na biblioteca da escola ou na sala de aula.

No mês de Novembro, a turma visitou à Biblioteca Municipal, onde houve leitura e contação de história com Maria das Graças (Dadaça). E, no dia 11/11, aconteceu a feira cultural na escola.

Encerrando o projeto, haverá uma exposição na sala de aula, com visitas dos pais, alunos, professores e funcionários da escola.

Para meus alunos

(Professora Donizetti)

Mais uma jornada,

uma estrada ,

que chega ao fim.

Já estou com saudades,

Saudades do nosso

Dia a dia.

Nossas conquistas,

Tentativas de não falhar.

Sei que muitas vezes,

Tive que ser enérgica,

Mas, foi com amor.

Amor, que tenho por

Cada um de vocês.

Um dia se lembrarão de mim.

Da professora do 4° ano.

De nossas histórias contadas

Onde cada uma,

vinha com um aprendizado.

Quantas vezes ficamos emocionados

Quantas vezes dividimos alegrias,

E até momentos difíceis.

Não importa o tempo que passar.

Levarei comigo, cada rostinho

Gravado em meu coração.

Confira os trabalhos dos jovens poetas:

A bola

Kaik Emanuel Soares Silva

A bola

É bonita

É colorida

É aquela bolinha!

A minha bolinha!

Branca e azul.

Bonita como o céu

Azul como o mar.

Bolinha , minha bolinha,

Quero te pegar.

A estrelinha

Núbia Natália Braga de Sousa A estrelinha amarelinha

Brilha no céu

Como rainha.

Trabalha a noite,

Embelezando o céu.

Estrelinha, estrelinha

Está com papai do céu.

A festa

Asheley Haustin Nunes Braga

A festa da vizinha

Tinha muita musiquinha,

Bolo de chocolate

E torta de abacaxi.

Tinha bolinho de acerola

Mouse de AMORA.

Barras de chocolate

Em forma de coração.

O da Martinha

Caiu no chão.

A gatinha

Julia Scarlet de Lima

Corre, corre

Minha gatinha,

Para a casa

Da vizinha.

Minha gatinha

Ela é tão

Sapequinha.

E se chama Belinha.

Eu dei esse nome pra ela

Muito fofinha.

Aquela gatinha

Bonitinha e fofinha

Que se chama Belinha.

Há! Como eu

Te amo!

Minha gatinha.

A pipa

Wesley Gomes Braga

A pipa é bonita

E tem uma fita,

Sobe e desce

Sem parar.

Minha pipa é singela

Da cor daquela aquarela.

Na rua não solto não

Preciso de atenção

e sempre ter educação.

A pipa

Victor Gabriel de Sousa

Eu sou a pipa

Você é a linha,

No clipe do amor

Vira uma historinha.

Pipa colorida, da cor

De aquarelas.

Vermelha, amarela e preta.

Atéminha mãe

Achou ela linda.

A pipa e a linha

Uma depende da outra

Para voar pelo céu.

Bicho de pé

Gabriel Junior da Silva Caetano

Bicho de pé

Sai do meu pé

Aí tem chulé.

Bicho de pé

Corria até

Sempre a pé.

Cinderela

Julia Scarlet de Lima

Aquela linda donzela,

Que fica sempre na janela,

Com um vestido cor de aquarela.

Aquarela é a cor

Preferida dela.

Donzela que se chama

Cinderela.

Você é a mais bela!

Meu cachorro

Gisele Ferreira da Silva

Meu cachorro

Late, late…

Com vontade,

Não morde.

Não pega

Ninguém.

Só pega

Quem o maltrate.

De terça a sexta

So come ração

Sempre com emoção.

Tenho muito carinho

Pelo meu animalzinho

Meu jardim

Ana Luiza da Silva Pereira

Meu jardim

Todo florido

Ele é como um amigo.

Toda tarde águo

Com regador,

Eu tenho uma flor.

Branca, amarela

Tão singelas

Posso ver

Da minha janela.

Ai aquela flor

É linda, linda!

Porque quem

Me deu foi a Berlinda.

Meu gatinho

Mateus Henrique da Silva

Era fofinho,

De pelo branquinho

Muito bonitinho.

Meu gatinho era

Amigo do meu cachorrinho,

Brincava com meu carrinho,

Bem devagarzinho.

Como gostava

Dos meus amiguinhos,

Sempre com muito

Carinho.

Meu cachorro Sansão

Pablo Ramos de Araújo

Sansão estava abandonado

Fiquei emocionado,

Levei Sansão para casa

Agora ele fica sempre ao meu lado.

Sansão machucou a perna

Ficava triste, deitado

Levei ele no veterinário.

Sansão voltou a brincar,

Mas de repente

Começa a chorar.

Sansão foi atropelado.

Não teve jeito,

Agora eu não tenho

Sansão do meu lado.

Meus sapatos

Ana Luiza da Silva Pereira

Meu sapato

De salto

Ele é lindo!

Eu tenho outro

Dos sonhos,

Cor de arco-íris.

Minha amiga

Tem um roxo

Maravilhoso, todo charmoso!

Você, amiga Carolina

Tu és a menina

Dos sapatos fechados

Amarrados com um

Laço do lado.

Sim também tenho

Outro todo

Dourado!

Minha Semana

Rúbia Luiza Ferreira Leite

Segunda é dia de estudar

Terça é brincar,

Quarta é descansar,

Quinta é dançar,

Sexta volto a estudar

E depois é rezar.

E domingo?

No domingo

Quero correr, brincar

E cantar…

O cachorrinho

Leandro Antônio Pereira Lopes

O cachorrinho

É pintadinho

Bem bonitinho.

E seu nome é Spaike.

Ele deita,

Rola,

Senta

E dorme.

Ele come ração,

Rosna e pula

No chão.

Esse é meu cachorrinho.

O cachorrinho

Victor Gabriel de Sousa

O meu cachorrinho

Ele é muito fofinho

Como, ele corre?

Ele é muito gordinho.

O gordinho não,

Chora não.

Você está com fome?

Amanhã vou comprarração

Meu amigão.

Agora você já

Tem ração,

Meu cachorrinho.

Não chora mais não.

O cavalo

Vinícius Silva Machado

O cavalinho

É bonitinho

E marronzinho,

Ele tem um irmãozinho.

O irmãozinho

É pretinho, pretinho

E fortinho.

Ele gosta de manjericão

Ele é gordão.

A mamãe dele é

Branquinha, branquinha,

Grandinha e bonitinha.

Parece uma rainha.

O coração

Vinícius Silva Machado

O coração

É vermelhinho,

Da cor do meu

Peixinho.

O coração é grandão

Sem ele,

A gente não vive não.

O coração só

Acumula emoção.

Sempre tem razão!

O futebol

Lucas Yank Gomes Castro Eu gosto de futebol

Futebol eu vou jogar

E os jogadores do outro time, vou driblar.

De baixo das pernas a bola vai passar.

Depois que driblar

Para o gol vou chutar

O goleiro vai pular

Mas a bola vai passar.

E um gol

Eu e meu amigos , vamos comemorar!

O tempo esta passando

E as partidas acabando

Ainda bem, eu e meus amigos estamos ganhando.

E o juiz apita, a partida acaba,

Mas uma vitória eu levo pra casa.

O gato

Asheley Haustin Nunes Braga O meu gato

Brinca com o

Meu sapato.

Meu gatinho

Fofinho, passa

Embaixo de mim

De mansinho, com carinho.

De manhã

Vem me acordar

Ele gosta muito

É de brincar,

E passear.

O pato

Fabrício de Oliveira Pereira Mamãe pata

Tem 10 patinhos,

Todos lindos

Menos um.

Todos debocham dele

Triste saiu, entrou

Num jardim,

Cheio de flores e

Borboletas de muitas cores.

Chegou perto de uma fonte

E pediu um desejo.

Desejo ser bonito,

Como meus irmãos.

E se tornou,

Um belo cisne

Lindo! Elegante!

Pôr do sol

Sthéfany Blenda Alves Silva Era um belo pôr do sol

Amarelo,

Laranja, vermelho,

Ele era muito lindo!

Quando era bem pequena

Levantava da cama,

E na janela do meu quarto

Admirava o pô do sol.

De repente vai embora,

Ele some , vai embora…

No outro dia ele voltava

Começava tudo de novo.

Pôr do sol

Júlia Luíza Alves de Oliveira E lindo ver o

Pô do sol

Ele vem de manhã

E depois vai embora.

Vem amarelado,

Avermelhado com seus raios gigantes,

Iluminando toda a terra.

Gosto de ver o

Pôr do sol ,

De correr, brincar,

Pular e cantar.

E no outro dia

Recomeçar!

Refresco

Vinícius Silva Machado

O refresco é geladinho

Tão fresquinho

Gostoso, gostosinho…

O refresco é de limão;

Eu adoro

Quero um copão!

O refresco é

Ruízão

Não quero mais não.

Rimas dos animais

Lucas Yank Gomes Castro

Que gigante,

É aquele elefante!

Que bonito,

E aquele periquito!

Que boba,

É aquela loba!

Que orelhão,

Tem aquele gorilão!

Como tem cabelo,

Aquele camelo!

E aqui eu vou ficando

E a rima terminando!

Skate

Samuel Inácio Pereira dos Reis

É um daqueles

Brinquedos maneiros,

Que só brincam com ele

Meninos guerreiros.

Não é comum

De se usar,

Vai se machucar.

Ele escorrega

Tome cuidado,

Pois se não tiver

Cuidado

Sai todo ralado.

Skate é bom

Pra ter e usar

Mas tome cuidado

Pra não quebrar!

Sapinho

Michael Douglas de Oliveira Lima e Ana Luiza da Silva Pereira

O sapinho

Ele é bonitinho

E fofinho.

O sapinho

É verdinho

É grandinho.

O sapinho

Faz barulhinho

Ele tem um irmãozinho.

O irmãozinho

Se chama Tutuzinho

Os dois andam juntinhos.

Um gatinho

João Vitor Braga Silva Um gatinho tristinho,

Gato de botas,

Ficou amigo de um ovo.

Gato e ovo são companheiros

Nas brincadeiras,

Correm, pulam

Se divertem.

Tristeza agora,

Não tem não,

Porque ele tem

Um amigão.

