PM APREENDE SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Às 16h17min do dia 23 de novembro de 2017, durante patrulhamento pelo Bairro São Pedro, em Abaeté, a guarnição policial recebeu informações de que havia um jovem, na Avenida Maria das Dores, traficando drogas.

Os policiais militares compareceram ao local da denúncia, onde abordaram um adolescente de 17 anos. Após buscas pessoal, os militares localizaram duas pedras de crack e uma porção de maconha.

O menor foi apreendido em flagrante ato infracional, sendo conduzido à Delegacia Polícia juntamente do material apreendido.

PRISÕES DE SUSPEITOS DE FURTO EM ABAETÉ

Às 12h06min do dia 23 de Novembro, a guarnição policial compareceu à Rua São Francisco, em Abaeté, onde o solicitante informou que uma bateria de seu caminhão havia sido furtada e que, através de imagem de câmera de segurança, pode identificar os suspeitos, em um veículo Monza.

Os militares deslocaram até a residência de H. A. B. S., 29 anos, e localizaram dentro do veículo Monza a bateria furtada. Durante o desenrolar dos fatos, a mãe do suspeito, V. A. B. S., 52 anos, começou a agredir a vítima e esposa do infrator, R. P. R., 19 anos, desacatou os policiais.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos e conduzidos juntamente do material apreendido à Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

