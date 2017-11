Borussia é campeão da 4ª Copa Geraldo Ruy.

Competição que já virou tradição em Abaeté, a copa Geraldo Ruy reuniu equipes de Abaeté e região. Com jogos sempre nas tardes de domingo, teve seu início no dia 22/10.

Na primeira fase, apesar de ter caído em um grupo considerado o grupo da morte, a equipe do Borussia se classificou em primeiro com 7 pontos, seguido da equipe do Ajax Medic com 5 pontos.

Na fase semifinal, o Borussia eliminou o time de BEC de Biquinhas , vindo a enfrentar a equipe do Pai e Filhos na grande final, realizada dia 19/11.

E como não podia ser diferente, a final foi cheia de emoções pra os dois lados. A Equipe do Pai e filhos chegou a abrir 4 a 1 no primeiro tempo.

No segundo tempo, a equipe do Borussia se encontrou em campo, com as entradas de Juninho Bocão e Warley Rafael, que vinha de lesão e começou no banco de reserva.

Com gols de Wiltinho, Juninho e Warley, o Borussia conseguiu o empate e teve o gol da vitória marcado por Flávio Amaro

Com o placar de 5 a 4, o Borussia se sagrou o campeão pela segunda vez seguida e de novo de forma invicta. Já havia conquistado a mesma competição no ano passado.

Organizado pela XS Eventos, a competição teve as participações das seguintes equipes: Estradão Mineiro, Ajax Medic, City, Boca, Pai e Filhos, MDV de Quartel Geral, BEC de Biquinhas e Borussia

