PM prende integrantes de quadrilha de explosões de caixas eletrônicos na região

Na madrugada desta terça-feira, 21/11/2017, durante patrulhamento por um posto de combustível, na BR 262, em Bom Despacho, a PM visualizou e abordou o veículo Fiat Pálio, ocupado pelos indivíduos E. O. S. e Í. H. S. S. Ao vistoriar o veículo, os militares encontraram cinco artefatos de explosivos, 11 munições calibre .38, uma balança de precisão, 33 pavios e um casco de coca cola contendo pólvora.

Os infratores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente do material apreendido. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

Nova explosão de Caixa Eletrônico na região

Também nessa madrugada, foi registrada uma explosão de caixa eletrônico na cidade de Pedra do Indaiá, a cerca de 150 quilômetros de Abaeté.

Ali, vários indivíduos fortemente armados, em dois veículos, explodiram o caixa eletrônico do Banco Sicoob. Durante a fuga, os infratores trocaram tiros com uma viatura da cidade de Santo Antônio do Monte/MG, a qual deslocava em apoio, e fugiram sentido à Rodovia MG 050.

Um policial militar foi atingido e socorrido até o Pronto Atendimento de Santo Antônio do Monte, onde o médico plantonista constatou um ferimento provocado por disparo de arma de fogo em sua perna com projétil alojado. O militar encontra-se estável e não corre risco.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

