Abaeté ganha Dia Municipal de Veículos Antigos

O aniversário de Abaeté, cinco de novembro, é agora também o Dia Municipal de Veículos Antigos. Um projeto de lei nesse sentido, apresentado pelo vereador Vandélio José Ribeiro (Vavá), foi aprovado nessa segunda-feira, 20 de novembro, pela Câmara Municipal de Abaeté.

A intenção é repetir e aprimorar, nos próximos anos, o sucesso do 1º Encontro de Carros Antigos de Abaeté, que reuniu mais de 80 veículos de antigomobilistas de várias regiões de Minas e até de outros estados, no último dia 04 de novembro, durante a comemoração do 140º aniversário da cidade.

O evento foi organizado pelo presidente da Associação Mineira de Antigomobilismo, Antônio do Monte Furtado Filho, que compareceu à reunião para falar sobre a importância desse projeto para a cidade.

Ele explicou que antigomobilismo é a arte de colecionar, restaurar e preservar carros antigos, onde o que importa é a manutenção da originalidade dos veículos que fizeram sucesso por todo o mundo, em décadas passadas. “Essas raridades, muitas delas verdadeiras obras de arte, recebem atenção especial por parte de seu proprietário para manter a originalidade, pois, afinal, são lembranças de tempos passados e que não voltam mais”, ressaltou.

Antônio acredita que a instituição do Dia Municipal de Veículos Antigos pode contribuir para promover o município e fomentar o turismo com baixo investimento público, além de oferecer uma interessante opção de lazer à comunidade. “Os automóveis antigos são vistos como parte de um cenário de um movimento social, econômico, cultural, educacional, histórico e tecnológico. Atualmente, mais de 400 eventos são realizados anualmente no Estado de Minas Gerais e a maior parte deles no interior, revelando a força desse movimento”, diz.

Para a organização e incremento desses eventos na cidade, foi criada também a associação Abaeté Veteran Club (AVC), presidida por Antônio Nicoli, um grande apaixonado pelo antigomobilismo, que levou mais de 10 carros no encontro realizado dia 04 de novembro. “Certamente, esse evento foi um marco na história dessa cidade, fazendo do passado, um presente para o futuro e fundamentado no tripé carros antigos, família e amigos”, finaliza Antônio do Monte, filho do famoso e saudoso Zé do Monte.

Fotos de João Lucas e Herculano Sousa, no 1º Encontro de Carros antigos de Abaeté, dia 04 de novembro de 2017

