Vamos conhecer um pouco mais sobre Abaeté?

Você sabia que Abaeté tem hoje 18 bairros e 15 loteamentos registrados?

Centro, Marmelada, Bairro dos Nerys, Renascença, Santo Antônio, São João, Bela vista, Santa Terezinha, Simão da Cunha, Quintas da Invernada, São Luiz, Amazonas, São Lucas, Progresso, São Pedro, Bernardo Soares de Faria, Jardim Primavera e Renato Azeredo são os bairros do perímetro urbano de Abaeté, que foi expandido em vários quilômetros e em todos os sentidos pela Lei nº 2631/2013, para comportar os novos loteamentos.

Nada menos que 15 foram aprovados pela Prefeitura Municipal desde outubro de 2011, começando pelos loteamentos São Francisco I , São Francisco II e Residencial Jardins, no bairro Marmelada.

Os outros 12 loteamentos são: Santa Luzia, no bairro dos Nerys; Sagrada Família I e II, no bairro São Pedro; Bosque das Flores, no bairro Progresso; Ouro Minas, no bairro Quintas da Invernada; Palmeiras, Bela Vista I e II, no bairro Bela Vista; Cidade Nova, no bairro Renascença; Jardins de Monet, na saída para Paineiras e Condomínio Particular Golden Park, próximo ao Vale do Amanhecer, além de uma expansão do bairro Renascença.

Em abril de 2015, a Prefeitura baixou o Decreto Lei nº 052/2015, proibindo a aprovação de novos loteamentos urbanos, enquanto não se regularizar o sistema de captação, distribuição e tratamento de efluentes de esgoto do município, que, como todos sabem, encontra-se em situação caótica, sendo agravada pela expansão territorial.

Segundo levantamento do setor de cadastro da Administração Municipal, Abaeté possui hoje 13.810 lotes, sendo 8.758 já construídos e 4.958 vagos. No momento, há 35 novas construções em andamento, 39 obras paralisadas, 11 imóveis em reforma, 03 em demolição e 05 em ruínas. Dentre os 8.758 imóveis construídos, 2.679 são registrados como comerciais.

Muitos desses lotes vagos estão no Bairro Renato Azeredo, que foi criado no final da administração de Antônio Carlos Lataliza França (Tataia), em 2004, e embargado no ano seguinte pelo ex-prefeito Cláudio de Sousa Valadares (Preto), sob alegação de que o local não oferece condições de infra-estrutura para ser habitado e está localizado antes do ponto de captação de água pela Copasa, para abastecimento do município. O ex-prefeito e vereador Tataia informa que está na Justiça para reverter essa situação e provar as condições de habitalidade do bairro.

Que tal conhecer um pouco mais sobre a história, os desafios, as riquezas, curiosidades e, principalmente, os moradores de cada região da zona urbana e rural de Abaeté?

A proposta do Nosso Jornal é retomar um projeto desenvolvido a partir do ano 2.000, quando publicamos uma série de reportagens sobre os bairros da cidade, um por edição. De lá pra cá, quanta coisa mudou na cidade…

Contamos com a participação de todos nessa empreitada. Na sua opinião, quais os principais avanços e retrocessos registrados no município nos últimos anos? Que contribuição o Poder Público e cada um de nós pode ser, para que Abaeté ofereça cada vez mais qualidade de vida aos seus habitantes? O que mais é possível?

