Para onde caminha Abaeté?

Dia 05 de novembro, Abaeté completou 175 anos de fundação, 144 de emancipação política e 140 de elevação a cidade.

Com certeza, todos temos muito o que comemorar neste aniversário. Como exemplo, podemos citar as obras de recapeamentos realizadas em todos os bairros da cidade; a inauguração da UPA 24 horas; a perspectiva de geração de novos empregos e ICMS com a transferência da sede da empresa de calçados Kelle Ju de Nova Serrana para Abaeté no início de 2018; o compromisso da Copasa de construir a Estação de Tratamento de Esgotos até 2020, com a despoluição do Marmelada; algumas iniciativas culturais (ainda isoladas) e promissoras….

Esta data é também um convite a uma reflexão sobre algumas questões que interferem diretamente na qualidade de vida da população e parecem um tanto ausentes da pauta oficial. Uma delas é a desfiguração da cidade com o número excessivo de desmembramentos de lotes e o adensamento da população, que seguem em ritmo cada vez mais intenso.

Até poucos anos atrás, vigorava em Abaeté a Lei 1056/86, segundo a qual, com exceção dos loteamentos populares, o tamanho mínimo de um lote seria de 360 metros quadrados (12 X 30 m), para garantir uma melhor qualidade de vida aos moradores. Nessa época, o que mais se via na Câmara Municipal eram os projetos de desmembramentos de lotes… até que a Prefeitura oficializou o tamanho mínimo de 180 metros quadrados, com oito metros de frente.

E, aproveitando a brecha da legislação federal, que estipula em 125 metros quadrados o tamanho mínimo de um lote com finalidade social, a exemplo das casas populares, em Abaeté, essa norma passou a valer para qualquer construção, localizada em qualquer ponto da cidade.

São cada vez mais comuns por aqui os chamados condomínios horizontais, onde um lote abriga três moradias, separadas por muros, sendo duas na frente e uma no fundo, acessada através de um pequeno beco. Se, por um lado, isso possibilita o acesso da população de menor poder aquisitivo à casa própria, por outro, estimula a especulação imobiliária e, com certeza, reduz as perspectivas de qualidade de vida.

Esse tema já foi amplamente debatido na Câmara Municipal, durante a elaboração do Plano Diretor de Abaeté e também no Nosso Jornal. Segundo vários depoimentos publicados em edições passadas, além da perda de intimidade, esse aglomeramento da população colabora até mesmo para a destruição do asfalto urbano. “Sem quintais e jardins para absorver a água das chuvas, esta cai dos telhados nas ruas, aumentando o nível das enxurradas e prejudicando o asfalto”, ponderou Sizínio Alberto.

Em setembro de 2003, a arquiteta Stela Araújo já alertava para os riscos dessa divisão excessiva e indiscriminada de lotes, que afeta a cidade como um todo: “Isso gera um adensamento desses lotes, com edificações inadequadas, mal ventiladas, ambientes sem sol. A falta de planejamento arquitetônico gera problemas de saúde, levando, por exemplo, à depressão”.

Não é só: “Com o desmembramento dos lotes, Abaeté vai perdendo seus quintais, importantíssimos para o convívio familiar e a permeabilidade do solo. A partir do momento em que a cidade é asfaltada, é preciso ter áreas para a água da chuva ser absorvida, ou começamos a ter problemas de águas acumuladas nas ruas, de lixo depois da chuva, aumento da temperatura, insuficiência das redes de esgoto e rede pluvial. Um problema vai gerando outros, e isso precisa ser visto com cuidado”.

ARBORIZAÇÃO URBANA

A divisão excessiva dos lotes também interfere na arborização urbana. O assessor da Secretaria Municipal de Fazenda, Haroldo Francisco de Oliveira, reconhece: “O problema é que quase todos os lotes foram divididos em até 125 metros quadrados, com cinco metros de frente, para a construção de duas moradias, e não sobrou lugar para o plantio de árvores, infelizmente. Praticamente ninguém quer mais ter quintais, pelo trabalho que dá. Pode ser ruim ouvir isso, mas é a nossa realidade, é a maneira como a cidade está crescendo”.

A pergunta é: precisa mesmo ser assim? Vale a pena toda a comunidade pagar esse preço?

Para grande parte dos moradores, as árvores são vistas como um transtorno, principalmente pela “sujeira” que provocam. O que poderia ser feito para transformar esses pontos de vista? Por que até hoje não foi reativado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (Codema), aprovado pela Câmara Municipal de Abaeté desde o ano passado?

Onde está o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, que deveria ter sido criado logo após a aprovação do Plano Diretor de Abaeté? E a legislação municipal que deveria ter sido elaborada, com a Lei Ambiental, Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Lei de Parcelamento do Solo (macrozoneamento municipal)? Este Plano, que foi visto na época de sua elaboração, em 2007, como uma grande esperança para solucionar e direcionar essas questões, norteando o desenvolvimento do município, nunca chegou a ser implementado pelas Administrações Municipais. Como isso pode melhorar?

E SE PROMOVÊSSEMOS UMA CAMPANHA PRA TORNAR ABAETÉ A CIDADE MAIS VERDE DA REGIÃO?

O corte indiscriminado de árvores, muitas vezes envenenadas pela própria população, está transformando Abaeté em um “deserto”. É o que denuncia a foto aérea do centro, bairros Simão da Cunha e Santa Terezinha, registrada em setembro de 2012 por Cleiton Heleno e já publicada no Nosso Jornal e veiculada na manchete desta matéria.

Como está esse cenário agora? É provável que, nos últimos cinco anos, o número de árvores suprimidas tenha sido muitas vezes maior que o de mudas plantadas.

Uma esperança para se reverter essa situação surge este ano, com a reativação do viveiro municipal. Mas, segundo o secretário Municipal da Fazenda, Antônio Valadares Tavares (Tunico), a Prefeitura não dispõe de mão-de-obra suficiente para o plantio das mudas.

E se as escolas, clubes de serviços, imprensa, associações, cooperativas, empresários, profissionais liberais, Emater, Polícias, Poder Público e integrantes da comunidade se mobilizassem em um grande mutirão para revitalizar a área verde de Abaeté com espécies próprias para a zona urbana? E se estimulássemos a conscientização dos benefícios de uma cidade mais arborizada para a saúde e qualidade de vida? Como seria oferecer esse presente à cidade aniversariante e a seus moradores?

UM BOM EXEMPLO DE CIDADANIA pode ser encontrado na Avenida Dr. Guido, Bairro Simão da Cunha, onde o morador Miguel Batista da Costa já plantou cerca de 30 mudas de ipês e árvores frutíferas. Nessa empreitada, ele conta com ajuda de alguns moradores, como Artemísia dos Santos.

“Como nossa vida aqui era um sofrimento, por causa da catinga da lagoa de esgoto, resolvi transformar e embelezar pelo menos a vista de frente de nossas casas. Tem 10 anos que comecei a fazer isso que, pra mim é uma terapia, uma maneira de desestressar”, conta Miguel. Para conservar a umidade por mais tempo, nesse período de crise hídrica, ele plantou as mudas dentro de pneus. “Assim, podemos molhar só uma vez por semana”, ensina.

Matéria publicada na edição de novembro 2017 do Nosso Jornal

