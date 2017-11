Militares prendem suspeito de furto

Às 08h40 do dia 13 de Novembro de 2017, a guarnição policial compareceu a um bar, localizado na cidade de Abaeté, onde a solicitante de 49 anos relatou que indivíduos não identificados arrombaram o telhado da cozinha, danificaram o forro de PVC e subtraíram R$ 3.000,00.

Após receberem informações de que um casal suspeito estavam indo com muita frequência ao estabelecimento comercial, os militares iniciaram rastreamento e abordaram o infrator de 29 anos no interior de um táxi, na Praça Dr. Canuto. Durante busca pessoal, a PM localizou R$ 335,00 reais e uma faca com aproximadamente 12 cm de lâmina. Dentro do táxi, os militares encontraram três camisetas, três bermudas, um par de tênis, dois pares de meia e um boné, todos novos e etiquetados.

O suspeito foi preso e conduzido juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia para demais providências.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

