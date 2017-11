Confira as principais ocorrências policiais do mês

POLÍCIA MILITAR RECAPTURA FORAGIDO COM PASSAGENS POR CRIMES VIOLENTOS

Às 23 horas do dia 02 de novembro, durante operação policial, a guarnição policial visualizou um indivíduo em atitudes suspeitas na Rua Princesa Isabel, Bairro São João, em Abaeté.

Durante abordagem, a PM verificou os dados do infrator de 44 anos no sistema e constatou, em seu desfavor, um mandado de prisão e várias passagens policiais, dentre elas, homicídio e estupro.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia para as demais providências legais.

POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE FURTO

Às 07h51 do dia 03 de novembro, a senhora M. C. B. do S relatou aos policias militares que seu filho, usuário de crack, havia furtado seu botijão de gás, várias peças de roupa e sete galinhas. A vítima informou também que o filho a ameaçou várias vezes de morte e que depende do botijão para cuidar da neta.

De posse dessas informações, a guarnição saiu em rastreamento e encontrou o infrator no beco dos cabritos, local de intenso consumo de drogas.

O suspeito foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia de Bom Despacho.

POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA

Às 14h30 do dia 05 de novembro, policiais militares receberam denúncia, via 190, informando que na Estação de Tratamento de Água da Copasa, no Abaetezinho, havia uma motocicleta abandonada próxima a um matagal.

De imediato, os militares deslocaram até o local das denúncias, onde encontraram a motocicleta Honda CG, a qual é produto de furto.

O veículo foi removido ao pátio credenciado da cidade.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

