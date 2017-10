Mega operação policial prende traficantes da região

Na madrugada desta quinta-feira, 26 de outubro, a Polícia Civil desencadeou a Operação 176, com participação de mais de 60 policiais de 58 cidades, 20 viaturas e um helicóptero, para o combate ao tráfico de drogas na região. Mais de 20 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Abaeté, Quartel Geral, Dores do Indaiá e Pitangui.

O delegado de polícia de Abaeté, Dr. Rodrigo Noronha, coordenador da operação, informa que ela começou às quatro horas da manhã, em Dores do Indaiá, onde todos os policiais se reuniram para traçar as estratégias de ação.

Além de várias prisões, foram apreendidas armas, munições, drogas, balanças de precisão e outros objetos ilícitos. Todos os presos, cerca de 30, foram encaminhados para Dores do Indaiá. De acordo com o delegado, os alvos maiores eram em Quartel Geral e Dores do Indaiá.

“Voltamos a ressaltar que quem insistir na prática do crime nesta região vai ser preso. Ou muda de profissão, ou muda de cidade, porque, se aqui permanecer, a realidade vai ser desaguar no presídio”, alerta Dr. Rodrigo. “Combatendo o tráfico de drogas, temos, automaticamente, também a redução dos crimes de furtos, roubos, crimes de violência contra as pessoas em geral”, acredita.

Em Dores do Indaiá, os policiais se concentram agora na segunda fase da operação, no intuito de definir a responsabilidade de cada um, a natureza de cada objeto arrecadado pelos policiais e fazer o balanço da operação. Maiores informações devem ser repassadas ainda hoje pela Polícia Civil.

“Vamos continuar esse combate incessante, porque, quando a polícia é vista na rua, quando as ações são intensificadas, o criminoso vai ficar intimidado, sim. O território é nosso, não é deles. Então, vamos mantê-los na nossa mão. Vamos continuar com essas prisões e reduzir mesmo a criminalidade na região”, assegura Dr. Rodrigo.

