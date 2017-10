Integrantes de quadrilha de assaltantes são presos em carro roubado

Às 15h dessa segunda-feira, 16/10/2017, durante rastreamento a um veículo Fiat Palio com três indivíduos em atitudes suspeitas, os militares abordaram o automóvel na Rua Urbano Campos, Bairro Bernardo Soares de Faria, próximo ao Motel Casablanca, saída da cidade sentido Quartel Geral.

Ao perceberem que seriam abordados o autor T.S.A., 18 ANOS, natural de Joaíma/MG correu para o interior de uma residência próxima e dispensou pela janela uma arma de fogo modelo revólver Cal. 32, marca Colt, com 03 munições intactas. A arma foi localizada e apreendida.

Ainda no local, foram abordados os autores C.R.S.E., 35 anos, natural de Oliveira/MG e H.G.B., 36 anos, natural de Itaocara/RJ. Em diálogo, os autores informaram que residem na cidade de Nova Serrana/MG, e que chegaram a Abaeté durante a parte da manhã e que o intuito seria procurar trabalho, contudo não souberam informar a área de atuação.

O veículo foi encaminhado à Sede do Quartel PM, onde foi constatado que ele havia sido roubado em Belo Horizonte, dia 03/10/2017. Os envolvidos foram presos.

Dia 13/10/2017, a SI/141ª Cia PM já havia recebido informações que 03 indivíduos oriundos da cidade de Nova Serrana planejariam um roubo à mão armada na residência de um médico, objetivando a subtração de joias. Durante diligências realizadas, ficou constatado que um indivíduo conhecido pela alcunha de I.M.P., residente no Bairro Nerys, seria o elo entre os assaltantes na cidade e o indivíduo conhecido por W.L.S., seria o responsável na cidade de Abaeté em oferecer fuga após a prática ilícita.

Em contato com informantes sobre a prisão dos três autores, ficou constatado que trata-se dos mesmos integrantes da quadrilha.

PRISÃO DE ASSALTANTE A BAR EM ABAETÉ

Nessa segunda-feira, 16 de outubro, por volta de 15 horas, a PM compareceu ao “Bar do Dodô” onde, segundo informações, estaria ocorrendo um assalto. No local, as vítimas relataram que estavam ali durante seu horário de almoço, quando ali entrou um indivíduo magro, franzino, cor negra, usando bigode e trajando uma camisa polo listrada de cor clara, que exibiu uma arma de fogo e disse: “Isto é um assalto, perdeu, passa todo o dinheiro!”

Em seguida, ele tomou uma cédula de R$10,00 que estava na mão da vítima N.L.S.P, a bolsa da vítima E.L.G.S contendo R$60,00 e um celular Samsung, além da bolsa da vítima J.A.S.L, com um celular Motorola.

Os policiais mostraram fotos de indivíduos com as características do autor às vítimas, que reconheceram o suspeito W.H.A.P, 20 anos. Diante das informações repassadas, foi feito intenso rastreamento e acionado cerco/bloqueio nas cidades vizinhas, sendo localizado o suspeito W.H.A.P na cidade de Quartel Geral. Reconhecido pelas vítimas como o autor do roubo, W.H.A.P foi conduzido preso até a DePol em Bom Despacho para demais providências.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

Comentários