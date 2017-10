Suspeitos são presos com produtos do furto

Às 17h do último domingo, 08 de outubro, militares compareceram à Rua Dr. Souza Viana, Bairro São Pedro, em Abaeté, onde o solicitante, de 55 anos, relatou que se ausentou de sua residência por alguns instantes e, ao retornar, constatou que indivíduos não identificados haviam pulado o muro e subtraído diversas joias e perfumes, um canivete, bebidas alcoólicas, uma TV de plasma, um DVD, controles remotos, várias carnes que estavam no freezer e R$423,80 em dinheiro. Segundo informações, os suspeitos fugiram em um veículo GM/Monza, de cor azul.

Durante rastreamento, militares localizaram o veículo estacionado no mesmo bairro da residência alvo do crime. Um homem de 32 anos e uma mulher de 36 anos, moradores locais, foram abordados e apresentaram bastante nervosismo. Procedida busca pessoal, a guarnição localizou uma sacola plástica com diversas moedas e R$382,00 com o indivíduo, que afirmou ser o proprietário do Monza.

A suspeita franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram localizados os materiais furtados. Questionado, o suspeito confessou a autoria do delito.

A vítima reconheceu todo o material apreendido. O carro utilizado no furto foi apreendido e removido ao pátio credenciado do DETRAN. Os infratores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

