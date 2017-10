Ensinar toda a população a cantar o Hino de Abaeté; distribuir livros, revistas e jornais, a fim de incentivar a leitura; descobrir talentos em cada bairro, elevando a auto-estima das pessoas; formar grupos de teatro, sob a coordenação do ator abaeteense Brenu Melgaço, fundador e diretor da “Escola de Artes Cidade Menina”. Estes são os principais objetivos do projeto “Arte e Cultura para Todos”, lançado pela Casa de Artes e Cultura de Abaeté, que desenvolveu sua primeira atividade no último sábado, dia 30 de setembro, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Conceição Corgozinho.

Na ocasião, 28 professoras participaram de uma oficina de papietagem (artesanatos com papel), ministrada por quatro artesãs da Casa da Cultura. “Foi uma manhã muito abençoada! Aprendizado, alegria, união e muito amor!”, destacou a diretora Ivone Ferreira, agradecendo à presidente da Casa da Cultura, Lúcia Pereira, por proporcionar esses momentos à equipe.

Na abertura do evento, todos cantaram o Hino de Abaeté, composto pelo Major Belini (música) e Professor Modesto (letra), acompanhados por Lúcia Pereira e pelos músicos Tião e Ferro, no violão e pandeiro. E no encerramento, os participantes foram convidados a levar livros, jornais e revistas para casa, para ler e passar adiante.

Muito satisfeita e até surpresa com a receptividade e o sucesso do evento, Lúcia Pereira conta, emocionada, que este projeto surgiu, como uma Luz, em uma fase muito difícil e triste de sua vida, após a partida de sua irmã Iná. “Quero transformar toda essa dor na alegria de oferecer uma nova perspectiva às pessoas. Inclusive de geração de renda. Algumas das participantes da oficina de sábado vão continuar o aprendizado, e vamos vender o produto delas na lojinha da Casa da Cultura”, comemora Lúcia.

O projeto conta o apoio da Prefeitura Municipal de Abaeté, Secretaria da Cultura, Secretaria de Assistência Social, Lions, creches, escolas, igrejas, associações de bairros, voluntários, Nosso Jornal e Rádio Atividade Sertaneja.

A próxima atividade será desenvolvida no Bairro São João, com data a ser confirmada.

“Esperamos também a visita de todos na Casa da Cultura, Rua Getúlio Vargas, 292, centro, em frente ao Sicoob Credioeste, celular: 37 9 9984 1665. Lembramos que CULTURA NÃO É PRIVILÉGIO DE ALGUNS E, SIM, UM DIREITO DE TODOS”, finaliza Lúcia.

Fotos Marly Tavares

