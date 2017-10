Copasa inicia rodízio por tempo indeterminado

Teve início ontem, dia 28/09, o rodízio no abastecimento de água em Abaeté.

Na região I, formada pelos bairros mais altos (Progresso, São Pedro, Bernardo Soares de Faria, Néris, Simão da Cunha e Amazonas), o abastecimento acontece das 18 às 8 horas.

Na região II, mais baixa, composta pelos demais bairros da cidade, o abastecimento é de de 8 às 18 horas.

Segundo o encarregado do sistema de tratamento de água da Copasa, Alberto Vasconcelos, hoje, Abaeté necessita em torno de 75 litros de água por segundo pra atender a demanda da cidade. Com a queda na vazão do Marmelada, estamos produzindo apenas 30 litros de água por segundo na Estação de Tratamento de Água. Somando-se aos 20 litros por segundo produzidos pelo poço artesiano, temos um déficit de 25 litros por segundo na cidade”, explica.

Alberto informa que a Copasa encomendou uma bomba e um gerador de energia maior, que vai possibilitar dobrar a capacidade de captação de água do poço artesiano de 20 para 40 litros por segundo. Essa bomba deve chegar e ser instalada na próxima semana.

A orientação é que a população colabore, usando essa água racionalmente. “Não lave carro, passeio, evite desperdício de todas as formas, deixe a água só para uso humano. Lembramos que não basta uma pequena chuva para resolver o problema. Precisamos de um longo período chuvoso para recompor aquele manancial do Marmelada”, alerta Alberto.

