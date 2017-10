Produtor autuado por captação irregular de água

No dia 27 de setembro, militares da Polícia do Meio Ambiente de Abaeté, em atendimento a uma denúncia anônima LIGMINAS 155, compareceram no Sítio Tatu, zona rural do município de Dores do Indaiá, e constataram que o autor “A.O.A.” havia suprimido vegetação rasteira, na margem direita de uma área brejosa, com nascentes difusas em área de 30 ares, considerada como de preservação permanente, sem autorização especial do órgão ambiental, não havendo rendimento lenhoso.

Foi constatada também captação superficial em corpo hídrico, Córrego do Tatu, com utilização de motor estacionário e bomba acoplada, para fins de irrigação de horticultura, consumo humano e dessedentação de animais.

Devido à ausência de documentos autorizativos para as atividades desenvolvidas, o autor foi autuado administrativamente em cerca de R$ 3,4 mil. Foram aplicadas as penalidades de multa simples e suspensão total das atividades de exploração florestal no local da infração. Referente ao uso da água não foi aplicada penalidade de suspensão, para os casos prioritários e suspensão parcial e futura para irrigação de hortaliças, devendo o infrator apresentar, no prazo de 20 dias, junto ao órgão ambiental competente, cronograma de desativação das atividades de horticultura irrigada.

Fotos e Informações: Polícia Militar de Meio Ambiente de Abaeté

Comentários