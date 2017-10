DNIT anuncia recuperação da rodovia Abaeté – Pitangui

A união dos prefeitos de Abaeté, Martinho Campos, Pitangui, Pompéu, Paineiras, Biquinhas, Morada Nova de Minas, Bom Despacho, Estrela do Indaiá, Dores do Indaiá, Quartel Geral, Cedro do Abaeté, Luz, Santa Rosa da Serra e Serra da Saudade na luta pelo recapeamento imediato da BR-352 começa a surtir efeito.

Na terça-feira, 26 de setembro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu edital de licitação no valor de R$ 9 milhões para serviços de manutenção (conservação/ recuperação) de 132 quilômetros na Rodovia BR-352, incluindo a estrada que liga Abaeté a Pitangui. No edital, estão previstos Operação Tapa Buracos, limpeza de sarjeta e meio fio, caiação, implantação de placas sinalizadoras semi-refletiva, roçada de capim, dentre outros serviços.

O Grupo, liderado pelo prefeito Armando Greco Filho e pelo ex-prefeito de Martinho Campos, Humberto Alves da Silva, pretende continuar lutando pelo recapeamento da rodovia junto ao DNIT, que este ano assumiu a responsabilidade por essa rodovia, que anteriormente era administrada pelo Governo de Minas, através do DER-MG.

