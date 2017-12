Volta do trio elétrico é a novidade do Abaeté Folia 2018

A Nenety Eventos e a Beta Brasil Produção de Eventos, responsáveis pela realização de uma das mais tradicionais festas de carnaval de Minas Gerais, confirmaram parte da grade de shows do Abaeté Folia 2018. De 9 a 13 de fevereiro, a mistura de sertanejo, axé e funk animará a festa com shows de Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, É o Tchan e MC Kevinho no Campo do Abaeté (Rua Dr. Antônio Amador, Nº120, Centro, Abaeté-MG). Os organizadores, que divulgarão mais atrações em breve, confirmaram a volta do trio elétrico que circulará pelas ruas da cidade.

O Abaeté Folia, que chega à sua 12ª edição, recebe em todos os anos muita gente bonita e jovens universitários dos mais diversos lugares do país, e também de fora dele, que consagram a festa como um dos carnavais mais tradicionais e badalados do país. Serão 5 noites de folia, com shows no trio elétrico e apresentações de bandas e DJs nos palcos das tendas, com muita música até o dia amanhecer.

As empresas responsáveis pela realização da iniciativa são referências no segmento de entretenimento e eventos de grande porte. A Nenety Eventos conta com um portfólio que apresenta trabalhos como Festeja Belo Horizonte, Festival Brasil Sertanejo, Réveillon do Iate e muitos outros. Já a Beta Brasil Produção de Eventos assina várias festas e micaretas pelo estado, como João Pirô, Axé Unaí, Aguanaboka de Três Marias e Pompéu Folia.

“Vamos unir nossas expertises para proporcionar ao folião uma excelente experiência no carnaval. A grade de shows está sendo formulada e os planejamentos realizados para oferecer estrutura, conforto e comodidade ao público”, explica um dos organizadores do Abaeté Folia, Cristiano Nenety, da Nenety Eventos. Para o produtor de eventos Frajola, da Beta Brasil, quem for ao Abaeté Folia vai gostar do que está sendo preparado. “Já confirmamos a volta do trio elétrico, que foi um pedido do público e, claro, teremos palcos e uma mega boate”, conta.

Baleia, também da Beta Brasil Produção de Eventos, destaca que o objetivo do Abaeté Folia é promover alegria e diversão ao público e aposta na diversidade de ritmos para agradar todos os gostos. “Teremos o sertanejo de Henrique & Juliano e Gusttavo Lima, que apresentarão shows com repertório especial para o carnaval, o sucesso do funk de MC Kevinho e o tradicionalíssimo É o Tchan, que é a cara da folia e vai fazer o folião pular atrás do trio elétrico”, diz o produtor.

Texto: Grupo Balo de Comunicação

Serviço:

Abaeté Folia – Carnaval 2018

09 a 13 de fevereiro de 2018 em Abaeté

Atrações confirmadas: Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, É o Tchan e MC Kevinho (mais nomes serão divulgados em breve)

Local: Rua Dr. Antônio Amador, Nº120, Centro, Abaeté-MG

Abadás – Vendas em 6 x sem juros nos cartões ou pelo site www.nenety.com.br

Ingressos:

Camarote Oficial – open bar

Passaporte (lote promocional): R$500,00

Camarote Premium – open bar e open food

Passaporte (lote promocional): R$650,00

Lounge – Direito a 25 pulseiras – ingresso não incluso, deve adquirir o setor premium

Passaporte (lote promocional): R$6.000,00

Mais informações e vendas: www.nenety.com.br

Classificação etária: 18 anos

Realização: Nenety Eventos e Beta Brasil Produção de Eventos

Assessoria de Imprensa: Grupo Balo de Comunicação – www.grupobalo.com

Heberton Lopes – hlopes@grupobalo.com

Bianca Crispim – imprensa@grupobalo.com

(31) 3077 0606 | (31) 98988 7616

Comentários