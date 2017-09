Prisões por tráfico de drogas e roubo a idoso

Suspeitos de tráfico são flagrados com drogas em rodovia estadual

Às 02h20 do último sábado, 23 de setembro, a Polícia Militar de Abaeté recebeu a denúncia de que uma camionete S10 e uma motocicleta estavam estacionadas na MG 176 e que duas pessoas tentavam parar os veículos que passavam pela rodovia.

No local, os militares visualizaram um adolescente de 17 anos e um rapaz de 22 anos, próximos à motocicleta YAMAHA DT180, sem as placas de identificação. Ao perceber a presença policial, os rapazes demonstraram bastante nervosismo, sendo que o menor arremessou um invólucro contendo cinco buchas de maconha ao solo.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão/apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia com os entorpecentes recolhidos. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado.

Segundo a PM, os envolvidos possuem diversas passagens policiais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, dentre outras.

PM prende suspeito de roubar táxi de idoso

Às 05 horas do último domingo, 24 de setembro, a Polícia Militar de Abaeté foi solicitada por um taxista de 70 anos, o qual relatou que um rapaz requisitou que ele o levasse a um bar, situado no Bairro São Pedro.

No final da corrida, o indivíduo levou a mão no bolso, simulando estar armado, subtraiu o veículo Toyota/Corolla e fugiu rumo à cidade de Martinho Campos. Segundo a vítima, havia aproximadamente R$ 400 em dinheiro dentro do porta-objetos do carro.

De imediato, foi acionado o cerco/bloqueio e, na rodovia BR 352, os militares visualizaram um indivíduo suspeito pedindo carona. Procedida a abordagem e após busca pessoal, a guarnição localizou R$ 382,20 em dinheiro e um aparelho de telefone celular com o rapaz de 20 anos.

O jovem confessou o assalto e levou os militares até uma estrada vicinal onde se encontrava o veículo. Reconhecido pela vítima, o infrator foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, em Bom Despacho.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

Comentários