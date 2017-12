Abaeté pode ter rodízio de abastecimento de água

Nesta segunda-feira, devido a um novo defeito no gerador de energia utilizado pela Copasa para captar água do poço artesiano e bombeá-la para a estação de tratamento na antiga Sonda, Abaeté enfrenta mais um problema no abastecimento.

Segundo o encarregado do sistema de tratamento de água, Alberto Vasconcelos, há cerca de 15 dias, a Copasa reativou o sistema de poços artesianos, que havia sido acionado em setembro de 2016 e desativado logo depois, com a chegada do período chuvoso.

Semana passada, alguns bairros da cidade ficaram vários dias sem água, devido a um problema no gerador, que foi solucionado na noite de sexta-feira, 22 de setembro.

De acordo com Alberto, durante o último fim de semana, o abastecimento foi normalizado em toda a cidade. Mas na manhã desta segunda-feira, 25/09, os técnicos não conseguiram religar o sistema, devido a um novo defeito no gerador de energia. “O motor queimou e, sem ele, não temos como retirar água do poço artesiano e fazer o tratamento. Com certeza, a cidade vai desabastecer toda novamente”, informa.

Técnicos da empresa Meta Geradores já chegaram a Abaeté para sanar o problema. Segundo Alberto, a Copasa está adquirindo um gerador de energia maior, com uma nova bomba, que vai possibilitar dobrar a capacidade de captação de água do poço artesiano de 20 para 40 litros por segundo. Essa bomba deve chegar e ser instalada dentro de sete dias.

“Hoje, Abaeté necessita em torno de 75 litros de água por segundo pra atender a demanda da cidade. Com a queda na vazão do Marmelada, estamos produzindo apenas 30 litros de água por segundo na Estação de Tratamento de Água. Somando-se aos 20 litros por segundo produzidos pelo poço artesiano, temos um déficit de 25 litros por segundo na cidade”, explica.

A orientação é que a população colabore, usando essa água racionalmente. “Não lave carro, passeio, evite desperdício de todas as formas, deixe a água só para uso humano, porque senão teremos rodízio de abastecimento na cidade. Por precaução, já fizemos esse pedido ao setor jurídico, e ele deve ser aprovado essa semana, a menos que Deus nos ajude e que chova bastante para recuperarmos o manancial, ou que essa bomba seja instalada mais rápido. Lembramos que não basta uma pequena chuva para resolver o problema. Precisamos de um longo período chuvoso para recompor aquele manancial do Marmelada”.

Alberto não soube dizer por que a Copasa demorou tanto para reativar o sistema de poços artesianos. “Não tenho como dizer o que ocorreu, por que a empresa não tomou medidas mais diretas e de solução definitiva, porque eu sou encarregado operacional, não faço parte da diretoria da empresa, então, não tenho conhecimento desse assunto. A informação que eu detenho é somente da minha base, até a administração de serviço local. Precisaria de um diretor mais graduado dentro da empresa pra passar essa informação”.

