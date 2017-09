Um workshop transformador em Abaeté

Este é o tema do workshop que será ministrado em Abaeté dia 28 de outubro pelos dinamarqueses Jannik Laursen e Daniel Nielsen, que há dois anos viajam pelo mundo facilitando cursos e divulgando um projeto de desenvolvimento e transformação pessoal criado por eles.

Em sua primeira visita a Minas Gerais, no mês de agosto, Jannik e Daniel concederam uma entrevista, via skype, ao Nosso Jornal, com tradução da terapeuta holística Fernanda Menezes. Nesse bate papo, surgiu a ideia de incluir Abaeté na próxima (e sexta) turnê que farão ao Brasil este ano.

Como tudo começou

Amigos desde a infância, há três anos, Jannik e Daniel abriram uma empresa de informática no México, onde começaram a ter alguns problemas de relacionamentos, devido às diferenças de personalidades. O projeto “Desenvolva seu Elemento” foi criado com o objetivo de melhorar a produtividade e a comunicação na equipe. Teve um impacto tão grande, não só na empresa, mas em todos os relacionamentos do dia a dia, que acabou se tornando o empreendimento principal da dupla.

O Projeto

Desenvolva seu Elemento é um projeto de transformação pessoal baseado em diferentes tipos de personalidades, que vão do mais extrovertido ao mais introvertido, passando por dois ambivalentes.

Jannik e Daniel ressaltam que cada pessoa tem um elemento dominante e é naturalmente inclinada a se comportar de determinada maneira. “Isso não é para limitar você, porque somos uma combinação de todos os tipos, podemos acessar qualquer energia. Mas algumas são mais naturais para você do que outras. Temos ferramentas para estimular a pessoa a se ver em aspectos diferentes, a se conectar profundamente e amar a sua própria natureza”, explica Daniel.

Nesse trabalho, são explorados seis tipos de personalidades, o que motiva e inspira cada um, com focos em como se comunicar com qualquer pessoa com base na sua energia, como criar relacionamentos mais harmoniosos e empoderadores, como amplificar suas forças e eliminar suas fraquezas, como celebrar as diferenças, quais são os espaços regenerativos de cada elemento.

A importância de encontrar seus Espaços Regenerativos

Fundamentado na psicologia social e da personalidade, o “Desenvolva seu Elemento” ajuda também na identificação do que alimenta e do que esgota as energias de cada um. “Temos tendência a ter um elemento primário e um secundário. Às vezes, o primário é extrovertido e o secundário é introvertido, ou vice-versa, e eles podem entrar em choque. Quando você opera muito de um lado, vai sugar a energia do outro. É importante encontrar essa harmonia, esse equilíbrio entre o primário e o secundário”, diz Jannik.

Se uma pessoa, por exemplo, é fogo e metal, pode esquecer as necessidades do seu elemento secundário, que é mais introspectivo, e ficar focado em ser extremamente produtivo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. A consequência disso é que, em algum momento, ele vai ficar extremamente esgotado. “O que temos observado é que as pessoas não têm se dado esse tempo para regenerar e passam o dia inteiro andando com 30% de bateria, sendo que poderiam andar com 100% da sua bateria carregada”, completa.

Às vezes, o espaço regenerativo pode parecer um tanto ilógico. Os tipos mais extrovertidos, por exemplo, podem renovar suas energias em festas, em situações caóticas e ter muita dificuldade em relaxar de forma mais convencional.

Segundo Jannik, cada um de nós tem a sua natureza biológica, que é a verdadeira essência, mas tem também a natureza social (o que a sociedade, amigos e parentes esperam de nós) e os nossos projetos pessoais (quando nos voltamos para aquilo que desejamos alcançar, como a forma de atuar no trabalho).

Ele cita o exemplo de um premiado professor de Psicologia de Harvard (EUA), que se define como o mais introvertido dos elementos. “Ele é considerado o melhor professor, porque é capaz de acessar uma energia extrovertida quando está dando aulas, devido à paixão pelo seu projeto pessoal. Mas depois de dar uma classe, ele tem que regenerar suas forças do seu jeito introvertido. Se não ficar um tempo sozinho, não terá energia para as próximas classes”.

ELÉTRICO E FOGO:

OS EXTROVERTIDOS

O ELÉTRICO é o mais jovial, não importa quantos anos tenha, o que mais busca aventuras, motivado pela diversão e pelo prazer. Cheios de energia, são reconhecidos pelo forte movimento do corpo e maneira animada de se mexer. São muito inspiradores, muito sociais. Se não puderem interagir com as outras pessoas, vão ficar esgotados, estressados.

Pessoas assim se empolgam facilmente e falam com entusiasmo. Mudam rapidamente de assunto e de interesse, se distraem com facilidade, podem ter dificuldade para ficar assentados, muitos são taxados de hiperativos. Com mil ideias na cabeça, podem começar vários projetos e não terminar nenhum.

O elétrico tem mais necessidade de mudanças, de experiências novas, fica entediado no mesmo trabalho, no mesmo relacionamento, na mesma casa, na mesma diversão.

Gosta de roupas diferentes, divertidas, confortáveis, com cores, estampas, às vezes até um pouco infantis. E vai às compras muitas vezes motivado pela beleza, pelas cores, pelo brilho do produto, pelas possibilidades de diversão que ele oferece.

Muitas vezes, os elétricos são mal compreendidos ou se sentem culpados por esta necessidade de se movimentar. Se permitirem se regenerar, sem culpas, sem se sentirem imaturos ou crianças, terão muito mais energia e clareza mental para se concentrar no trabalho, por exemplo.

O FOGO é um pouco mais focado que o elétrico, pode falar a noite toda sobre um assunto que o apaixona, sem se distrair. Gosta de falar sobre si e sobre projetos pessoais. Não tem tantas ideias como os elétricos, porque, quando se apaixona por um projeto, coloca toda a sua energia nele.

É também muito intenso, pode ser bastante impulsivo, mas tem uma energia mais madura. Enquanto o elétrico busca diversão e aventura, o fogo é mais motivado pelo resultado, pela produtividade e pela imagem.

Ao comprar determinado produto, quer saber qual o mais respeitado no mercado, o mais elegante, o último a ser lançado, a melhor marca. Gosta de se vestir com elegância.

São líderes naturais, que inspiram as pessoas com paixão e carisma. É possível reconhecer a energia de fogo pelo movimento carismático e vigoroso do corpo. Também tem a energia de socialização e de conversar com as pessoas. Uma diferença é que o elétrico precisa de muito mais variedade, mais diversão, mais estímulos.

Quanto mais extrovertida, mais impulsiva a pessoa é, mais rápida ela se move, menos analisa antes de fazer.

ÁGUA E TERRA:

OS AMBIVALENTES

O AQUÁTICO é muito romântico, emocional e sentimental. Encontra uma maneira de fazer conexão emocional a cada momento. O foco está nas relações com os outros. Tem facilidade em expressar seus sentimentos, adora receber mensagens de amor. Dá muita atenção aos detalhes, gosta de gestos e presentes personalizados e pensados.

Às vezes, idealiza muito a pessoa amada, cria expectativas e fica estressado, esgotado se não recebe esse amor de volta. Quanto mais esgotado, mais vai exigir amor e atenção.

Os aquáticos podem regenerar sua energia tanto do lado introvertido, vendo um filme, quanto do extrovertido, em uma festa, mas isso tem um efeito ainda mais potente se estão ao lado das pessoas que amam. Muitas vezes para o aquático, os relacionamentos se tornam seu projeto pessoal.

O TERRA é um elemento que nutre muito, tem uma energia de mãe, a tendência a colocar o outro na frente. Procura criar harmonia e conforto em cada situação e concentra-se em fazer as pessoas sentirem-se confortáveis. Até nas compras, prefere produtos que gerem bem estar ao próximo.

Muitas vezes, se mistura aos ambientes e pode ficar quieto em situações sociais.

São pessoas muito voltadas para os sentidos. A melhor forma de se regenerarem é construir seus pequenos ninhos, o que pode ser na sua cama confortável, com uma coberta, numa banheira, num spa, numa ótima refeição. Elas realmente se regeneram com as coisas associadas ao relaxamento tradicional.

O que tem mais efeito negativo no seu espaço regenerativo é o caos, o conflito e também pessoas que estão sempre pedindo mais e mais, sem expressar gratidão. Nada suga mais o elemento terra do que fazer tudo por alguém que está sempre criticando, sempre insatisfeito. Por isso, é importante identificar aqueles que estão agindo assim e mudar sua atitude em relação a eles, aprender a dizer não, ser mais seletivas de quando e como ajudar – até para não sufocar o outro.

AR E METÁLICO:

OS INTROVERTIDOS

O ELEMENTO AR tem necessidade de espaço pessoal, de ficar sozinho, gosta de pensar, refletir, analisar. Fica sobrecarregado em ambientes de caos e, para se regenerar, precisa diminuir o estímulo em volta de si.

Ele melhora a qualidade de tudo, tem pouco movimento corporal e não ocupa muito espaço. Silencioso na maioria das situações sociais, espera o momento perfeito para contribuir com ideias. O que diz é muito bem analisado e preciso.

“O interessante do elemento ar é que ele pode sugar a si mesmo, operando no seu estado natural. Como tem uma mente muito ativa, às vezes, tem um excesso de estímulos e se suga, fica esgotado. Mas, se usar essa mente brilhante num lado mais positivo, como num projeto pessoal que o apaixone, vai ficar energizado”, diz Jannik.

Elemento fogo, Jannik conta que sua irmã Itzel, do elemento ar, sempre corria para o quarto quando ele chegava em casa com uma turma de até 20 amigos. “Um dia, minha irmã se mudou para o Japão, que é um país de cultura introvertida, seguro, organizado, que preza muito o espaço pessoal. Ali, ela estava constantemente se regenerando e passou a ter muito mais energia para sair, se socializar, conversar com as pessoas, sem se sentir sugada. O lado elétrico, segundo elemento dela, começou a aparecer, e hoje ela viaja pelo mundo, fala em público, dá cursos, tem mais amigos do que eu, faz coisas que nunca imaginei que ela seria capaz de fazer. Como está regenerada, pode acessar qualquer energia quando é preciso”, sublinha.

O METÁLICO é preciso, direto e estruturado. Não necessita de espaço pessoal, como o ar, pois tem a habilidade de se desconectar do que acontece à sua volta, mesmo num ambiente com muitas pessoas. É emocionalmente mais estável e pode ser difícil interpretá-lo. Não tem facilidade em demonstrar suas emoções.

São eles que aperfeiçoam tudo. Em contextos sociais, gostam de ter um certo nível de conhecimento antes de contribuir. Têm pouco movimento do corpo e a energia dirigida para dentro. Quando assentados, ficam muito retos e imóveis.

Jannik e Daniel gostam de dar exemplos de personagens, como o Spock, do Star Trek; Sheldon Cooper, do Big Bang Theory e o Dr. House. São pessoas muito diretas, dizem as coisas sem filtros, funcionam a partir da lógica. Se você quiser convencê-los de algo, não pode apelar para as emoções, tem que realmente estar preparado, com fatos e lógicas.

Assim como o ar, o metal se regenera sozinho. Os dois podem ser chamados de antissociais, mas a verdade é que eles não têm tanta necessidade de se socializar. Podem sair, curtir uma festa, mas isso não vai energizá-los. Ao contrário dos extrovertidos, costumam ficar cansados quando a festa termina.

Conversas do dia-a-dia também não são divertidas para os introvertidos. Eles gostam de se aprofundar nos assuntos. Se não têm alguém para estimular a mente brilhante deles, podem se sentir solitários.

Abrace sua personalidade e seja feliz

Daniel, do elemento metal, que venceu a dificuldade de falar em público ao respeitar a própria natureza e descobrir o que lhe revigora, ressalta:

“As pessoas geralmente ouvem que estão erradas em várias situações. Os extrovertidos escutam que devem ser mais focados, organizados, ficar parados, falar menos… Os introvertidos ouvem que precisam ser menos antissociais, andar mais rápido. Com esses julgamentos, acabamos por nos rejeitar, ao invés de dar valor a nossas habilidades. Muitas vezes, passamos a vida tentando ser alguém que não somos, a fim de encaixar ou fazer outras pessoas felizes.

No entanto, a felicidade está dentro, parte dessa aceitação de nós mesmos e do outro. É fundamental você se conectar profundamente, aceitar e amar a sua própria natureza. Uma coisa legal de desenvolver seu elemento é que você abraça, empodera quem realmente é“.

