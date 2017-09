Inaugurada a UPA 24 horas

Na próxima sexta-feira, 22 de setembro, a Unidade de Pronto Atendimento Médico “Dr. Avelino Dirino Arruda” – UPA 24 horas começa a atender efetivamente a uma população de aproximadamente 50 mil pessoas, dos municípios de Abaeté, Biquinhas, Cedro do Abaeté, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras e Quartel Geral, em casos de urgência e emergência.

Construída em um terreno de 806 m2, adquirido do Hospital São Vicente de Paulo, com recursos da ordem de R$ 1,4 milhão do Governo Federal e uma contrapartida de R$ 103 mil da Administração Municipal, a nova unidade de saúde vai atender a até 150 pacientes por dia.

Para isso, contará com dois médicos plantonistas nas 24 horas e um terceiro médico que atenderá no horário de 10 às 22 horas. A cessão de enfermeiros de curso superior, atendentes e pessoal administrativo ficará a cargo dos demais municípios. Os exames laboratoriais serão realizados no laboratório municipal e o apoio de diagnóstico será de um profissional biomédico de plantão.

Dotada de mobiliários e equipamentos novos, a UPA conta com sete leitos de observação, aparelho de raio X, ventilador pulmonar microprocessado, monitor cardíaco, eletrocardiógrafo e vários outros, a maioria doada pela Secretaria de Estado da Saúde.

Essas informações foram repassadas pelo prefeito Armando Greco Filho, durante a solenidade de inauguração da Upa, realizada na noite dessa sexta-feira, 15 de setembro.

O evento contou com as presenças do secretário de Estado da Saúde, Sávio de Souza Cruz, do deputado federal Domingos Sávio, deputado estadual Tiago Ulisses, de prefeitos e vereadores da região, secretários municipais, lideranças empresariais, financeiras, profissionais da área de saúde, funcionários públicos e da população em geral.

“Este é um momento histórico, não apenas para a saúde, mas para a nossa cidade e toda a região”, destacou a secretária municipal de Saúde, Célia Lage de Oliveira. “Esta obra é um marco no desenvolvimento de Abaeté, pois todas as cidades próximas serão beneficiadas com o funcionamento desse serviço de urgência e emergência. O fluxo de pessoas será maior, e isso poderá favorecer diversos setores de serviços de nosso município, comércio, restaurantes, e outros terão impactos diretos no volume de atendimentos”, completou.

As instalações foram abençoadas pelo Pastor Augusto, da Igreja Batista Cristo Vive.

Também discursaram o vice-prefeito Marcelo Vargas, o presidente da Câmara Municipal de Abaeté, Geraldo Clodoaldo da Cunha Soares; o presidente do Ciscom e prefeito de Paineiras, Afrânio Alves Mendonça Neto; o deputado estadual Tiago Ulisses, o deputado federal Domingos Sávio e o Secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, que repassou cerca de R$ 3 milhões para o setor de saúde de Abaeté nos últimos anos.

Na visão geral, a inauguração da UPA e a união dos prefeitos no setor de saúde representam um importante passo para a construção ou transformação do HSVP em um hospital regional, com maior resolutividade, inclusive em casos de média e alta complexidade.

