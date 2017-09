Desfile destaca a volta da Expô Abaeté

Como já é tradição a cidade, milhares de abaeteenses foram às ruas na manhã de sete de setembro, para as comemorações da Independência do Brasil. O desfile cívico promovido pela Prefeitura Municipal de Abaeté contou com a participação das escolas, clubes de serviços, órgãos municipais, polícia, movimentos culturais e religiosos. Um destaque em vários pelotões foi a volta da Exposição Agropecuária de Abaeté, que movimenta a cidade no período de 06 a 09 de setembro.

Na abertura da solenidade, o prefeito Armando Greco pediu um minuto de silêncio em homenagem ao Coronel Antônio Norberto dos Santos, grande patriota falecido no último dia 26 de agosto, aos 98 anos de idade.

Em seu discurso, Armandinho ressaltou que este dia tão importante em nossa história deve ser também um dia de reflexão e convencimento de que há uma saída pacífica e certeira para a corrupção desenfreada presente em todos os níveis e em todos os poderes da República: a revolução pelo voto. “Já cresce no nosso país inteiro o sentimento de que, a partir das próximas eleições, uma grande peneira moral será passada na classe política e, como consequência disso, que se faça uma profunda reforma das leis brasileiras, com ênfase no fortalecimento do setor educativo”.

O desfile foi aberto pelos Centros Municipais de Educação Infantil, destacando que a verdadeira riqueza da sociedade está na família.

“É a família que cuida, protege, educa, incentiva, comemora junto, dá a mão e torce por nós. Uma família em harmonia, que se ama mutuamente, permanece unida por toda a vida. E este é também o primeiro fator de sua importância para a vida: ser fonte de exemplo para todas as gerações, inspirando a formação de novas famílias.”

“Qual a família mais bonita? É a que tem amor”.

A Escola Municipal Tenente Ezequiel destacou a importância dos Jogos Matemáticos, que desenvolvem o raciocínio lógico das crianças e suas habilidades.

Com eles, os alunos podem encontrar equilíbrio entre o real e o imaginário, ampliando seus conhecimentos e o raciocínio lógico-matemático.

Na sequência, o Instituto Educacional Criativo (IEC) apresentou a poesia “O Amor”, de Marinho Marcos e Eunice Barbosa: “O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem planta amor só vai colher felicidade”.

As escolas rurais comemoraram a volta da Expô Abaeté, após quatro anos, na expectativa de que esta festa tão esperada pelos abaeteenses seja um empreendimento positivo para todos.

A Escola Estadual Frederico Zacarias apresentou os principais projetos desenvolvidos durante o ano.

Um deles é o jornal escolar “Frederico News”, fundado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da leitura crítica, da escrita e da produção dos diversos estilos de textos jornalísticos.

O Projeto Camerata Frederico Zacarias nasceu do sonho de se formar um coral na escola, num exemplo de parceria entre a escola, voluntariado e a iniciativa privada.

A Escola Estadual Barão do Indaiá enfatizou as ações cidadãs desenvolvidas junto às crianças, em busca de uma sociedade melhor e mais igualitária, com incentivo ao senso de responsabilidade e solidariedade com o próximo e o meio ambiente.

A Escola Municipal Chico Cirilo lembrou que a educação é o caminho para o sucesso. “Somente através da educação é que poderemos vislumbrar a esperança de um futuro melhor, mais justo e menos desigual, com mais trabalho e estabilidade’.

A Escola Municipal Senador Souza Viana enfatizou a importância do comércio como uma das maiores fontes de renda de Abaeté.

“O comércio contribui brilhantemente com o desenvolvimento do município, trazendo melhorias e benefícios para toda a população.”

A Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes representou todos os bairros que compõem a “Cerâmica, uma comunidade que traz muita alegria aos seus moradores”.

A escola destacou a volta da Expô Abaeté, uma paixão dos abaeteenses, ao lado das cavalgadas.

Outros destaques foram o vitorioso time São José…

…e a tradição religiosa da carreata de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas.

Como todos os anos, a Escola Estadual Dr. Edgardo da Cunha Pereira deu um show…

com apresentação de balizas…

… pelotão das bandeiras, com uniformes antigos…

…uniformes atuais…

… a bateria com participação de ex-alunos…

… de estudantes de outras escolas…

… além da celebração do retorno da Expô Abaeté.

A Ordem Demolay, presente há mais de 13 anos em Abaeté, é excelência em formação de jovens entre 12 e 21 anos, que buscam moldar seu caráter, tornar-se bons cidadãos e desenvolver as qualidades de liderança.

Nesse sentido, eles cultivam virtudes cardeais, como o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, pureza e o patriotismo.

Também presentes nas comemorações da Independência do Brasil o Cesu e o Telecurso 2000, que proporcionam aos jovens e adultos uma nova oportunidade de estudos.

A importância da Universidade Pública no município foi destacada pelos alunos e professores da UEMG-Abaeté.

A Escola de Artes “Cidade Menina”, fundada pelo ator Brenu Melgaço, tem por finalidade resgatar, motivar e unir o setor cultural do município.

Ela foi apresentada como uma instituição cooperativista cultural, constituída por profissionais dos diversos setores artísticos.

A equipe de profissionais e usuários da Secretaria de Saúde ressaltou o seu sentido mais amplo, como um componente da qualidade de vida, destacando o valor da prevenção, em campanhas promovidas durante todo o ano.

Janeiro branco, por exemplo, é o mês da luta pela saúde mental e busca mostrar às pessoas que elas podem se comprometer com a construção de uma vida mais feliz para si mesmas. “Quem cuida da mente cuida da vida”

A Secretaria Municipal de Assistência Social, ação Comunitária e Trabalho apresentou programas, como o CRAS, CREAS, Bolsa Família e Horta Comunitária.

Os evangélicos marcaram presença no desfile…

… assim como os Clubes de Serviço, Rotary…

… Casa da Amizade do Rotary Clube de Abaeté…

… Lions Clube de Abaeté..

… e Leo Clube.

Destaque também para a participação da Sociedade São Vicente de Paulo…

… As Filhas de Jó…

… e o congado, representado pelo grupo Rosário de Maria.

Os veículos do Conselho tutelar, viaturas das Polícias civil e Militar, Meio Ambiente, SUAP, ambulâncias e veículos da Secretaria Municipal de Saúde finalizaram o desfile.

Fotos Christiane Ribeiro

