Às 10h16 do dia 04/09/2017, compareceu à Sede da 141ª CIA PM o senhor A. C. C. N., 19 anos, o qual relatou que estava em frente a sua residência, quando foi abordado por um indivíduo que lhe apontou uma tesoura e anunciou o assalto. O suspeito roubou um telefone celular e evadiu pela Rua Princesa Isabel.

por Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

