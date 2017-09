Em contagem regressiva para a 37ª Expô Abaeté

Com o tradicional desfile de cavaleiros, amazonas e carros de bois pelas ruas da cidade, rodeio, barraquinhas, exposição de gado e shows de Gino e Geno, Du Monteiro e Prazer Absoluto, nesta quarta-feira, dia 06 de setembro, será aberta a 37ª Expô Abaeté.

Numa promoção de Mantega Produções, Beta Brasil e Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté, a festa prossegue até o dia 09, com shows de Marcelinho de Lima e Erick Pimenta (dia 07), Zé Ricardo & Thiago e Victor & Fabiano (dia 08), Victor & Leo e Renan e Rafael (dia 09), no palco e no trio elétrico.

Comentários