B&B é campeão de torneio regional society

Neste fim de semana, a equipe B & B, do bairro São Pedro, sagrou-se campeã do Campeonato Regional Society organizado pela Secretaria Municipal de Esportes de Dores do Indaiá, com 16 times da região.

Na final, disputada em Dores, o time de Abaeté venceu o Cerradão por 2 X1, de virada , gols do Biju aos 10 minutos, empatando a partida, e de Robson, aos 19 do segundo tempo, virando o jogo.

O time campeão é formado pelos atletas França, Leley, Baiano, Diego, César, Denis, Washington, Douglas, Kaio, Victor, Tutuzinho, Robson, Rafael, Wesley e Biju, dirigidos pelos técnicos Gilson e Luiz

