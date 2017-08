Semana Excepcional, com alegria e reflexões

A apresentação dos palhaços e da contadora de histórias da “Godofredo e Cia” encheu de alegria a manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, na Apae, em mais uma programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O objetivo desta Semana, promovida em todo o país pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), é estimular debates e reflexões, no desafio de quebrar tabus e vencer as barreiras da desigualdade. A luta é pelos direitos das pessoas com deficiência, que têm a necessidade de apoio em diversas áreas: social, familiar, escolar, trabalhista e etc, para que a inclusão se torne efetiva e as pessoas com deficiência se tornem mais preparadas e amparadas diante da dificuldade da vida.



Em Abaeté, os alunos, familiares e funcionários da Apae aproveitam essa semana especial como uma forma de alertar acerca da importância da inclusão.

Na segunda-feira, dia 21, foi feita uma caminhada pelas ruas da cidade onde os alunos carregaram palavras como: afeto, amor, aceitação, parcerias, além de frases como: “sou feliz, sou de Deus” e “sou capaz”.



Na terça-feira, aconteceu uma missa.na igreja matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, com a bênção das famílias.

Nesta quarta-feira, toda a turma se divertiu com uma alegre apresentação dos palhaços Godofredo, Pardal, Tamborete, Bruguelim, Babalu e da contadora de histórias Mara Barroso, patrocinados pelo comércio local.



Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, na Apae, a psicóloga Rosa fará uma palestra abordando o tema “Direitos, Deveres e Habilidades”.

Na sexta, haverá filme, bolo e um cardápio diferenciado para toda a turma. E, na segunda, dia 28, encerrando a programação, a Brinquelândia proporcionará momentos de muita alegria, com brinquedos de graça para todos os alunos.

Toda a comunidade está convidada para participar e se engajar nesse bonito movimento.

Fotos Christiane Ribeiro e Valéria Faria de Souza

Comentários