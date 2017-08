Borussia é Campeão dos Campeões

No domingo, 13 de agosto, o time da Borussia venceu o Estradão Mineiro e faturou o troféu da Copa dos Campeões, promovida pela XS Eventos, na Quadra Sintética Geraldo Rui.

A competição, iniciada dia 26 de junho, reuniu as seis melhores equipes da cidade: Borussia, Estradão Mineiro, Ajax Médic, City, Comercial B&B, Serralheria Pai e Filhos.

Depois de uma primeira fase perfeita, a equipe do Borussia eliminou a equipe do Comercial B&B na semifinal de virada, com o gol da vitória sendo marcado por Warley Rafael, que estava machucado e entrou apenas no segundo tempo para garantir a vitória.

Na final, após abrir 2 a 0 sobre o Estradão Mineiro, a equipe do Borussia permitiu a virada, voltando a empatar o jogo no final, com um gol do fixo Flavio Amaro. A decisão foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Pedrinho, de apenas 15 anos, defendendo as duas primeiras cobranças do adversário. Deinho e Alan acertaram suas cobranças, garantindo o título para o Borussia, que mais uma vez foi conquistado de forma invicta.

Informações e fotos enviadas por Vinícius Louzada

