Mais três prisões por arrombamento e furto

Nesta terça-feira, 21 de agosto, a PM foi solicitada a comparecer na residência situada à Rua Doutor Oscar Viana, onde a vítima L.A.P foi abordada por três indivíduos, quando estava saindo do prédio, e obrigada a entrar no elevador.

Ao chegarem ao apartamento, os ladrões arrombaram a fechadura da porta e roubaram diversos bens do proprietário do imóvel, J.O.P., 53 anos. Os autores ainda aproveitaram a oportunidade e arrombaram a porta do apartamento situado em frente, sem nada tirar dali.

A vítima L.A.P, que foi trancada em um cômodo do imóvel, repassou à polícia as características dos assaltantes: um moreno escuro, calça jeans, camisa azul clara; outro cútis parda, camisa cinza escura, calça jeans; o terceiro cor parda, camisa e calça jeans claras.

Durante o atendimento desta ocorrência, os militares foram acionados a comparecer a uma residência situada à Rua Juca da Cunha, no Bairro Amazonas, onde estava ocorrendo um furto por arrombamento naquele instante. Segundo informações, as características dos autores eram semelhantes às do primeiro fato.

No local, os militares foram informados por testemunhas que três indivíduos desembarcaram de um automóvel VW/FOX, COR PRETA, arrombaram o imóvel e subtraíram alguns objetos, empreendendo fuga sentido à rodovia BR-352.

Foi acionado o cerco/bloqueio das cidades circunvizinhas.

Durante o rastreamento, os militares de Abaeté visualizaram ao longe o veículo, na rodovia que liga a cidade a Martinho Campos. Ao perceber que estavam sendo perseguidos, os autores empreenderam alta velocidade pela via, sendo acompanhados.

Foram emitidos sinais sonoros para que o condutor parasse o veículo, contudo, este não obedeceu as ordens emanadas.

Ao chegar próximo à ponte do Rio São Francisco, o motorista do veículo tentou fugir do bloqueio formado por uma viatura de Martinho Campos, mas perdeu o controle da direção, saiu fora da pista e capotou em seguida, atingindo um barranco.

Após o acidente, PM verificou que tratava-se do veículo VW/FOX, PLACA XXX-XXXX, ocupado pelos indivíduos J.P.N., 34 anos, oriundo de Governador Valadares; W.C.M.A., 26 anos e L.C.A.R., 32 anos, oriundos de Belo Horizonte.

Eles foram presos em flagrante delito e encaminhados ao PAM, onde foram assistidos e liberados para a Delegacia. Dois dos assaltantes já estavam com mandado de prisão em aberto.

No interior do veículo, foram localizados os seguintes materiais:

01 Cofre pequeno com pratas

05 Perfumes importados

02 Celulares

01 Carregador .380

44 Munições .380

R$345,00 em dinheiro

01 Pendrive

Várias Jóias, semi-joias e Bijuterias

01 Suporte para TV

01 TV Marca Philips 50′

01 TV Marca Philips 47′

03 Controles remoto de TVs

Ferramentas utilizadas pelos autores: 01 Alicate de Pressão; 01 Chave Phillips e 03 Chave de Fenda

