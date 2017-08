Assaltantes presos na madrugada

Na madrugada deste domingo, 20 de agosto, policiais militares foram solicitados a comparecer na Boate Casa das Virgens, zona rural de Abaeté, onde o proprietário relatou que cinco indivíduos chegaram encapuzados no local, sendo que dois estavam armados com revólveres.

Neste momento, a vítima saiu correndo rumo ao matagal no fundo do estabelecimento, ouvindo, em seguida, o barulho de dois disparos de arma de fogo e acionando a PMMG.

Imediatamente, os militares se deslocaram para o local. Na rodovia, próximo à entrada da boate, um veículo FIAT PUNTO passou pelas viaturas em alta velocidade, levantando suspeita de serem os autores em rota de fuga.

Nesse sentido, os militares iniciaram perseguição policial, sendo que ao adentrarem no perímetro urbano, perceberam que o veículo havia se chocado contra uma cerca de arame na Avenida Milton Campos, Bairro São João. O carro estava com as portas abertas e com vários aparelhos celulares, carteiras de documentos e chaves de veículos em seu interior.

Na Boate, 10 vítimas confirmaram o relato do proprietário do estabelecimento, informando que os ladrões roubaram R$ 1.638,22 em dinheiro; 11 telefones celulares; uma cédula de 100 dólares; uma cédula de 100 pesos argentinos; uma máquina de cartão Pag Seguro; uma máquina de cartão Cielo; uma máquina de Cartão Sipag; três relógios de pulso, um cordão de ouro e o veículo Fiat Punto placa HKZ-9050.

Os pertences foram recuperados e entregues para as vítimas. Foi montado cerco e varredura pelo matagal, onde uma equipe policial militar se deslocou até a Rodovia MG-352 que liga a cidade de Abaeté a Cedro do Abaeté, possível rota de fuga dos autores.

Outra equipe iniciou uma varredura pelo local, contudo, por ele ser muito vasto e estar a noite, nenhum autor foi localizado. Em continuidade às diligências, os militares obtiveram informação de que um dos autores residiria em uma casa no Bairro São Pedro.

Os militares foram até o local, onde, após o cerco, ouviram conversa entre os autores sobre o roubo na boate. Os autores tentaram fugir, mas os militares conseguiram prender MACJ, 30 anos, IAAB, 22 anos, e RRSS, 22 anos.

Durante as buscas na residência, e perante as testemunhas, foram localizados pelos militares: 01 REPLICA DE PISTOLA MARCA BEEMAN; 01 ARMA DE PRESSÃO TIPO ESPINGARDA MARCA FS; 01 REVOLVER CAL.22 MARCA ROSSI. 04 MUNIÇÕES INTACTAS CAL .22; 02 MUNIÇÕES DEFLAGRADAS CAL.22.

Diante dos fatos os autores foram presos, sendo conduzidos até o PAM municipal, e em seguida até o plantão da Delegacia na cidade de Boom Despacho, juntamente com todos os materiais para demais providências cabíveis.

Informação: 141ª Cia de PM

