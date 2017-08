Começa o recapeamento do Beco das Galinhas

Após 30 anos de espera, os moradores da região comemoram o início do recapeamento asfáltico do prolongamento da Rua Jader Moura, popularmente conhecido como Beco das Galinhas, bairro Simão da Cunha. A obra, orçada em cerca de R$ 102 mil e executada pela Visual Construções e Serviços Ltda, com recursos do Governo de Minas, através de uma emenda do Secretário de Estado de Turismo, Ricardo Faria, deve ser concluída ainda esta semana.

Dia 14, a mesma empresa, Visual, trabalhou nas obras de duplicação da Avenida Carlos Geraldo Valadares, na entrada da cidade. Esta semana, devem ser retomadas as obras de recapeamento da Avenida Zé de Paiva e da Rua Juca da Cunha, no Bairro Amazonas, pela empresa Empreser.

Segundo o secretário municipal de Governo, Netinho Greco, “as obras não vão parar por aí. O prefeito está buscando recursos para asfaltar todas as ruas de terra e recapear todas aquelas com asfalto ruim na cidade. Já recebemos a notícia da liberação da metade do dinheiro, R$ 150 mil, para o recapeamento das ruas Oscar Viana e Jacinto Alves. E, conforme compromisso do governador Fernando Pimentel, hoje saiu o edital com as empresas que ganharam a licitação dos seis km que ganhamos para recapeamento. Não brincamos em serviço. Já recapeamos mais de 170 quilômetros de ruas em Abaeté”, comemora.

Até semana que vem, deve ser iniciada a obra de revitalização da Praça José Pinto Cardoso, no Bairro Simão da Cunha, que ganhará pista de skate, quadra de futebol e arborização.

