Cidadãos Honorários e Homenageados

O Comandante da 141ª Cia de PM, Capitão Luciano Antônio dos Santos, é o novo Cidadão Honorário de Abaeté. Ele recebeu o título na reunião dessa segunda-feira, 14 de agosto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município, na área da segurança pública.

Na mesma reunião, a juíza de Direito, Dra. Rachel Cristina Silva Viegas, e o o Tenente Henrique Antônio Rodrigues foram homenageados com uma Moção Honrosa.

O projeto, de autoria do vereador Vicente Ferreira Lamounier filho (Nem), foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Abaeté.

Este foi o quarto título de Cidadão Honorário concedido pelo Legislativo abaeteense este ano.

No mês passado, durante a festa do Congado, o secretário adjunto de Cultura, João Batista Miguel, foi agraciado com o título.

E no dia 20 de julho, durante o Fórum Regional do Território Central do Governo de Minas, ao lado do prefeito Armando Greco, os vereadores prestaram esta homenagem ao governador Fernando Pimentel.

O primeiro título do ano foi concedido ao deputado federal Eduardo Barbosa, em uma reunião especial dia 23 de junho. Na mesma reunião, o assessor parlamentar dele, Marcelo Silva, foi homenageado com uma Moção Honrosa.

O próximo título de Cidadão Honorário de Abaeté será concedido ao secretário de estado da Saúde, Sávio de Souza Cruz.

