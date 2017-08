Prisão por tráfico de drogas em Abaeté

Por volta das 10:30 horas desta quinta-feira, 10 de agosto, durante Operação de Combate à Criminalidade, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, dizendo que um rapaz com barba, trajando blusa verde listrada e calça jeans, estava traficando drogas na esquina da Rua Antônio Machado de Andrade, próximo à Escola Municipal Chico Cirilo, bairro São João.

Diante das informações, a guarnição PM composta pelo SGT Ribeiro e CB Alves se deslocou para o local, onde visualizou um indivíduo com as mesmas características citadas na denúncia. Ao perceber a presença da viatura policial, ele saiu correndo pela rua, sendo perseguido pela equipe de policiais.

Foi dado ordem de parada ao suspeito, que carregava algo na cintura e correu rapidamente para o interior de sua casa, onde foi abordado.

M.F.S., 24 anos, passou a resistir de maneira violenta à abordagem policial, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo e algemá-lo, momento em que gritou com sua mãe para trancar seu quarto e não deixar a Polícia Militar entrar.

Foi solicitada uma viatura de cofre com reforço policial para apoiar a ação policial.

Após parlamentação, com o padrasto do autor, este autorizou aos policiais militares que fossem realizadas buscas dentro da residência.

No quarto onde o autor havia entrado correndo, o SGT Ribeiro localizou um envelope lacrado dentro de um balde. Ao ser aberto na presença das testemunhas, foram encontrados três tabletes de maconha e duas porções de uma substância semelhante a cocaína, totalizando aproximadamente meio quilo de drogas.

Durante vistoria no quarto do autor, o Cabo Alves localizou vários materiais usados para manutenção de armamentos escondidos debaixo das gavetas do guarda-roupas.

No quarto do autor, foram localizados 15 aparelhos celulares, 06 carregadores de celular, um kit de limpeza de armas e outros apetrechos.

Em outro quarto, os policiais encontraram uma munição intacta cal. 32, marca CBC, além de R$ 24 no bolso da calça do autor.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo garantidos todos os seus direitos constitucionais. Todo material e dinheiro foram apreendidos, inclusive os telefones celulares, uma vez que o autor disse não saber a procedência do material.

Texto e Foto: Assessoria de Comunicação Organizacional da 141ª Cia de Polícia Militar

