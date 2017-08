PM apreende adolescente e prende homem por porte ilegal de arma

PM APREENDE ADOLESCENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO

Às 11h06 do dia 04 de Agosto, um senhor de 47 anos compareceu à Companhia de Polícia, onde relatou que, ao chegar em casa, por volta de 23h do dia anterior, foi surpreendido por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto e exigiram sua carteira. A vítima recusou-se a entregar o dinheiro e entrou em luta corporal com os suspeitos que, durante o embate, conseguiram subtrair um aparelho de telefone celular. Após o roubo, os envolvidos evadiram do local tomando rumo ignorado.

A vítima afirmou que um dos assaltantes era um menor infrator de 16 anos, conhecido no meio policial pelo envolvimento em delitos contra o patrimônio. Diante das informações e após rastreamento pelo Bairro São Pedro, a equipe policial localizou e apreendeu o adolescente que foi conduzido à presença da autoridade de polícia para as providências pertinentes.

SUSPEITO É PRESO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

Às 08h57 desta segunda-feira, 07 de agosto, a PM recebeu a denúncia anônima de que um homem de 38 anos estaria de posse de duas armas de fogo em uma fazenda, localizada às margens da MG 060, zona rural de Abaeté. De imediato, militares deslocaram-se ao local, onde o proprietário do imóvel foi cientificado da denúncia e autorizou que a guarnição promovesse uma busca nas proximidades do curral.

Durante varredura, a equipe policial localizou uma caixa de munições calibre .28, 70 mm, marca CBC, contendo 23 cartuchos intactos. Ao ser questionado, o morador apontou o local onde uma espingarda de calibre .28 estaria escondida. Ele foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia com a arma de fogo e munições apreendidas.

