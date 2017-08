Empreendedorismo Premiado

A aluna do 8º ano da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira, Geovanna Dias, 13 anos, viveu um momento de muita emoção na tarde desta quarta-feira, 02 de agosto. Na sala de aula, ao lado dos colegas e do professor Sérgio Teodoro, ela recebeu um cheque de mil reais, para realizar seu sonho de comprar um smartphone.

O dinheiro foi enviado pelo assinante do Nosso Jornal, Desembargador Simão Guimarães, que ficou sensibilizado ao ler uma matéria publicada na edição de julho e decidiu estimular o empreendedorismo da adolescente.

Na reportagem, Geovanna contou que começou a fazer e vender brigadeiros na escola e pela cidade orientada pela sua mãe, Raquel, para comprar uma bicicleta. Conseguiu comprar uma “bike” usada e agora estava ajuntando dinheiro para adquirir um celular. “Eu não faço isso só pelo dinheiro. Faço também porque gosto de mexer com doces e também de conversar com as pessoas”, disse a jovem empreendedora, que tem dois sonhos distintos para o futuro: estudar Medicina ou Culinária.

Comentários