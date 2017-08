São José é campeão

Na grande final disputada no último domingo, dia 30 de julho, o São José venceu o Avaí de Pompéu e sagrou-se campeão do 1º Campeonato Regional de Futebol Amador do Alto São Francisco, na categoria principal.

Dentre os aspirantes, o campeão foi o Dorense, de Dores do Indaiá, que também venceu o Avaí, vice campeão nas duas categorias.



O Independentes derrotou o Dorense e ficou em terceiro lugar na categoria principal, enquanto o União de Morada Nova recebeu o troféu de terceiro colocado na categoria júnior.

Os goleiros menos vazados foram França do São José (categoria principal) e Pedro do Independentes (júnior). E artilheiros do campeonato são Danilinho do Independentes (principal) e Kaio do Dorense (júnior).



Iniciado dia 22 de abril, com 32 equipes de 10 cidades da região, nas categorias júnior e principal, o torneio foi promovido pela Prefeitura Municipal de Abaeté, Secretaria Municipal de Esporte (Selt) e Ministério do Esporte, que liberou uma verba no valor de R$ 256 mil, através do Secretário Nacional de Esportes, Gustavo Perrela.

Fotos cedidas por Robson Maia

