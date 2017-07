São José na final do Campeonato Regional

No próximo domingo, 30 de julho, às 14:30 horas, o São José disputa o título de campeão do 1º Campeonato Regional do Alto São Francisco na categoria principal. A equipe do Bairro São Pedro se classificou ontem, ao vencer o Dorense (de Dores do Indaiá) por 1 X 0.

O jogo será contra o Avaí de Pompéu, que derrotou o Clube Independentes de Abaeté (CIA) nos pênaltis, no último sábado, 22 de julho.

O Avaí se classificou também para a final da categoria júnior, ao derrotar o Tupi de Bom Despacho. Ele joga contra o Dorense, às 12:30 horas.

E a partir das 8 horas, as equipes derrotadas nas semifinais voltam em campo para a disputa do terceiro lugar: Independentes X Dorense na categoria principal e Tupi X União de Morada Nova de Minas na categoria aspirante.

Todas as partidas serão no Estádio do Independentes.

O Campeonato teve início dia 22 de abril, com 32 equipes de 10 cidades da região, nas categorias júnior e principal. O torneio é promovido pela Prefeitura Municipal de Abaeté, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e turismo (Selt) e Ministério do Esporte, que liberou uma verba no valor de R$ 256 mil, através do Secretário Nacional de Esportes, Gustavo Perrela.

Fotos Robson Maia

