Arcelor Mittal abre inscrições para estágio

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Arcelor Mittal Brasil 2018.

As mais de 1,3 mil oportunidades estão distribuídas em 18 cidades dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, para estudantes de cursos técnico e superior.

O período para concorrer às vagas se estenderá até o dia 31 de julho. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo hotsite http://brasil.arcelormittal.com/estagio2018.

O Programa tem o objetivo de contribuir na formação do futuro profissional, possibilitando aos estudantes a oportunidade de trabalhar nos processos desenvolvidos pelas diversas áreas da empresa e exercer na prática os conhecimentos aprendidos nas escolas.

As vagas estão distribuídas nas seguintes cidades:

– Guarulhos, Irecemápolis, Piracicaba, São Paulo (São Paulo)

– Vitória/Serra, Cariacica (Espírito Santo)

– Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Carbonita, Contagem, Itaúna, João Monlevade, Juiz de Fora, Martinho Campos, Sabará, Timóteo (Minas Gerais)

– Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco)

– São Francisco do Sul (Santa Catarina)

As áreas de atuação para estudantes de nível superior são: Administração de Empresas, Arquivologia, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Comunicação Social, Desenho Industrial, Design Gráfico, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharias, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão de Negócios, Gestão de RH, Gestão de Tecnologia da Informação, Jornalismo, Logística, Marketing, Negócios Internacionais, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Serviço Social, Sistemas da Informação, Tecnologia da Informação, Tecnólogo em Banco de Dados, Tecnólogo em Gestão de Materiais, Tecnólogo em Gestão de Qualidade, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Redes, Tecnólogo em Recursos Humanos, Tecnólogo em Segurança e Tecnólogo em Sistemas.

Para estudantes de nível técnico: Administração, Automação, Automação Industrial, Contabilidade, Edificações, Elétrica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Manutenção Eletromecânica Ferroviária, Manutenção Metro Ferroviária, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Metalurgia, Portos, Produção, Química, Química Industrial, Refrigeração e Segurança do Trabalho.

A empresa oferecerá ao candidato selecionado uma bolsa de complementação educacional e benefícios competitivos com o mercado (seguro de vida, transporte e refeição).

A admissão está prevista ao longo do ano de 2018, dependendo da vaga e de acordo com a programação de cada unidade. As etapas do processo de seleção consistem em: cadastro, triagem de currículos, entrevistas coletivas/dinâmicas em grupo, avaliação psicológica, entrevistas individuais e exame médico. As etapas não ocorrerão necessariamente nessa ordem e podem variar de acordo com cada unidade da Arcelor Mittal Brasil.

Mais informações pelas redes sociais Facebook e Linkedin, além do próprio site da empresa http://brasil.arcelormittal.com.br.

