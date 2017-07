Ladrões arrombam loja e roubam sete tvs

Na madrugada do dia 20/07/2017, a PM compareceu na loja Eletrosom, que estava com uma das portas de vidro quebrada e a grade de proteção danificada. No asfalto, havia rastros de derrapagens, demonstrando que um veículo chocou-se contra a porta de forma proposital.

A gerente constatou que foram furtados da loja sete televisores, sendo duas TV SEMP TOSHIBA LED 40L, uma TV SEMP TOSHIBA LED 43L, uma TV SEMP TCL LED L32, uma TV SEMP TCL LED L55, uma TV SEMP LED DL32, e uma TV SAMSUNG LED HG32.

Imagens das câmeras de monitoramento revelaram que um indivíduo entrou no local e subtraiu os aparelhos, enquanto um veículo, de cor preta, passou lentamente próximo ao passeio duas vezes.

EXTORSÃO

Às 13h20 do dia 20/07/2017, a guarnição compareceu ao terminal rodoviário, onde o solicitante J.V.J., 57 anos, relatou que estava no bar da rodoviária fazendo uso de bebida alcoólica e conversando com o indivíduo N.S. Em dado momento, o indivíduo começou a ameaçá-lo, exigindo um de seus aparelhos de telefone celular. Amedrontada, a vítima entregou-lhes os dois aparelhos.

Em seguida, o suspeito agrediu o solicitante com um soco na cabeça e saiu correndo, porém a testemunha K.N.O.S., que presenciou os fatos, foi em seu encalço, conseguiu deter o suspeito e recuperou um aparelho celular e um carregador. O infrator foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia com o material apreendido.

POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS APÓS ABORDAGEM DE SUSPEITOS

Às 20 horas do dia 19 de Julho de 2017, durante operação Batida Policial pelo Bairro São Pedro, policiais militares visualizaram um indivíduo de 18 anos em atitudes suspeitas. Ao notar a presença policial, o suspeito dispensou algo no chão.

Durante varredura, a guarnição localizou uma bucha de crack triturado, de tamanho considerável, em meio ao mato da calçada.

Posteriormente, às 21h40, a PM foi informada de que dois indivíduos suspeitos chegaram em uma boate, situada na MG 176, empurrando uma motocicleta Yamaha YBR, sem a placa de identificação. Diante da denúncia, militares deslocaram-se ao local, onde abordaram os suspeitos, de 17 e 22 anos. A motocicleta não possuía queixa de crime, porém, como o último licenciamento foi pago em 2009, a mesma foi removida ao pátio credenciado. Durante busca pessoal, os policiais localizaram três papelotes de cocaína e R$100,00 em dinheiro com o adulto. O adolescente confessou que fez uso da substância.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à presença da autoridade policial com os materiais apreendidos.

