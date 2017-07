Abaeté é hoje a Capital de Minas

Nesta quinta-feira, 20 de julho, o governador Fernando Pimentel participou, em Abaeté, do Fórum Regional de Governo. O encontro, realizado na CNEC, reuniu 24 prefeitos da região, 12 secretários de estado, três secretários adjuntos, seis diretores de empresas estatais, comandantes das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, chefe do Gabinete Militar, deputados estaduais e federais, vereadores, lideranças empresariais, políticas, sociais, comunitárias, culturais, representantes de mais 40 órgãos estaduais e população em geral. “Hoje, a capital de Minas é Abaeté”, declarou o governador, muito aplaudido pelo público.

Em seu discurso, Pimentel ressaltou que os Fóruns Regionais foram criados há quase dois anos, numa iniciativa inédita em Minas Gerais, um jeito de governar ouvindo as pessoas, chegando perto da população, estando presente em todas as regiões. “É uma lógica diferente que a gente está trazendo para Minas Gerais e que está dando certo, ainda que com muita dificuldade, com um déficit orçamentário gigantesco. Nós estamos dando um exemplo para o Brasil com muita humildade, exemplo de trabalho e serenidade, construindo soluções de forma conjunta”, discursou.

Como exemplo, Pimentel citou que, das 67 mil vagas de trabalho com carteira assinada criadas no pais nesses seis primeiros meses de 2017, 65 mil, quase todas, foram criadas em Minas Gerais. Os dados são do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), do Ministério do Trabalho. “É o mineiro e a mineira mostrando aquilo que sabem fazer melhor: trabalhar. Minas está enfrentando a crise não é com lamúria, reclamação e choradeira pelos cantos. É trabalhando. É assim que nós vamos vencendo. Isso não é mérito de governo, é o caráter, é a personalidade, é a nossa mineiridade”, enfatizou.

Na abertura do encontro, o governador recebeu o título de cidadão honorário de Abaeté. “Quando a gente ganha um título desse, é como se as pessoas da cidade estivessem convidando a gente para dentro da casa delas. Então, em Abaeté, eu já sou de casa. Aqui, mais do que nunca, a gente sente a força desse sentimento de ser mineiro, de ter orgulho de ser mineiro, é isso que nos une para além de qualquer crise, de qualquer dificuldade”, afirmou.

O governador assinou um convênio, juntamente com o prefeito Armando Greco, para a construção de uma ponte sobre o Córrego Tabocas, no Paredão. No almoço com os políticos, ele prometeu também liberar R$ 600 mil para a construção de novas salas de aula na Uemg/Abaeté, além de novos recursos para recapeamento.

Para o prefeito Armando Greco Filho, a realização do Fórum Regional em Abaeté, com a presença do governador e de todo o seu secretariado, órgãos e autarquias do Estado, foi um fato notório, inédito, espetacular. “Nunca houve isso antes na nossa região. Fiquei muito sensibilizado e envaidecido com a escolha de Abaeté para sediar esse Fórum. Orgulhoso de receber um governador de Minas Gerais na nossa cidade. Tinha 20 anos que não vinha um governador a Abaeté. O último foi Eduardo Azeredo, no velório do saudoso Carlos Valadares, um fato muito triste”, ressalta.

Armandinho destaca que nunca votou no PT, mas se dá muito bem com o governador pela forma dele trabalhar. “Fernando Pimentel tem uma virtude muito grande. É um municipalista, é um governo republicano, que atende e respeita os prefeitos. Eu hoje tenho total liberdade no governo Fernando Pìmentel, no Palácio da Liberdade, na Cidade Administrativa. Eu entro lá como se tivesse entrando na minha casa. Política precisa ser feita com grandeza, com raciocínio, com ética. A crise desse país hoje não é só econômica e política, é de caráter, de ética”.

Durante o Fórum, Abaeté ganhou também um delegado de polícia titular: Dr. Rodrigo Noronha, que já atuava na comarca como delegado substituto.

Fotos Christiane Ribeiro

