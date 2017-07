Polícia fecha abatedouro clandestino

Dia 12 de julho, em apoio aos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Polícia Militar do Meio Ambiente fechou um abadedouro clandestino de suínos, que funcionava irregularmente no Sítio Cabeleira em Abaeté.

Em um curral da propriedade, os militares encontraram 60 suínos confinados para o abate. Segundo o proprietário, ali eram abatidos 10 animais por dia.

Os dejetos resultantes do abate e limpeza do curral (sangue, fezes e urina) eram lançados a céu aberto em uma ravina natural e lançados, “in natura”, no “Córrego Cabeleira”, provocando um forte odor e o turvamento da água.

Segundo a Polícia, o abatedouro já foi alvo de fiscalizações passadas, sendo a última realizada dia 09 de abril, quando o proprietário do imóvel foi autuado administrativamente e teve as atividades de abate suspensas até regularização do órgão ambiental competente.

Durante a fiscalização do dia 12 de julho, constatou-se que o proprietário desrespeitou a penalidade de suspensão de atividade imposta ao empreendimento. Ele foi autuado administrativamente com uma multa no valor de R$ 35.887 e suspensão total das atividades até regularização junto ao órgão ambiental competente.

Fotos e informações: Polícia Militar do Meio Ambiente

Comentários