Handebol masculino na final do JEMG 2017

Neste sábado, 15 de julho, os atletas do Handebol masculino módulo 2 da Cnec/Abaeté entram em campo contra a equipe de Luz, em busca de mais um título de campeão da fase regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG 2017). Na semifinal disputada hoje, eles venceram o time de Rio Espera por 38 a 9. Outras duas vitórias foram registradas contra as equipes de Itabirito, por 37 X 6, e de Arcos, por 32 X 12.

A fase regional do JEMG 2017, realizada em Arcos, contou também com participação da equipe de Futsal masculino módulo 2, que não conseguiu se classificar. Já as atletas do Handebol Feminino módulo II da CNEC não puderam participar desta fase da competição por uma questão burocrática.

