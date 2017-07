PM efetua prisões e apreensões em Abaeté

Confira as principais ocorrências policiais registradas no mês de julho, em Abaeté, conforme informações da Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º Batalhão de Polícia Militar:

01/07/2017

PRISÃO DE SUSPEITO PORTANDO ARMA DE FOGO

Às 22h20 do dia 1º de Julho de 2017, durante a Operação Batida Policial no município de Abaeté, militares receberam a denúncia anônima de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo em um bar. No local, os policiais abordaram um suspeito de 29 anos que, ao perceber a presença policial, jogou no chão uma pistola, aparentemente adaptada para o calibre. 22, com um carregador contendo três munições de mesmo calibre. Face ao exposto, o envolvido foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a arma de fogo apreendida.

03/07/2017

MAIS UMA ARMA DE FOGO É RETIRADA DO FLUXO CRIMINAL

Às 14h do dia 03 de Julho de 2017, durante em Operação de Combate ao Crime Organizado no município de Abaeté, policiais militares cumpriram mandados de busca e apreensão em uma residência situada no Bairro Simão da Cunha e em um estabelecimento comercial situado no Centro.

Durante as diligências, os militares localizaram e apreenderam uma pistola de calibre .635, municiada com nove munições intactas em um cofre da residência. O morador do imóvel não se encontrava no local e segue rastreamento na tentativa de localizá-lo. A guarnição não encontrou nada ilícito no comércio.

04/07/2017

POLÍCIA MILITAR PRENDE AGRESSOR DA EX-MULHER

Às 11h do dia 04 de Julho de 2017, militares compareceram à Rua Orozimbo Alves, Bairro São Pedro, em Abaeté, onde uma mulher de 50 anos relatou que está separada de seu ex-amásio de 57 anos que, no dia anterior, ameaçou-a com uma faca. No entanto, a vítima conseguiu se esquivar do ataque.

No dia seguinte, o agressor retornou ao local e, de posse de outra faca, ameaçou novamente a vítima. Neste momento, o filho do casal tentou segurar seu genitor que o atingiu com golpes no peito e cotovelo.

Após rastreamento, a guarnição localizou o suspeito e, procedida busca pessoal, apreendeu uma bucha de maconha. Na residência do indivíduo, os policiais recolheram duas facas, supostamente utilizadas na lesão corporal.

Face ao exposto, o agressor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia com o material apreendido.

04/07/2017

POLÍCIA MILITAR ATENDE DENÚNCIA E PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA

No dia 04 de Julho de 2017, a Polícia Militar foi solicitada a atender uma ocorrência, na qual um homem havia danificado o celular de sua ex-amásia. Durante o atendimento, a guarnição consultou os dados do sujeito no Sistema Informatizado da PMMG e constatou que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal. Diante do preceito, o indivíduo foi preso e conduzido à presença da autoridade judiciária.

06/07/2017

APREENSÃO DE MENOR

Nesta data, militares receberam a informação de que o menor J. X. S., que é autor de inúmeros roubos e furtos e suspeito de outros vários roubos, estaria com uma arma de fogo escondida em casa.

Militares deslocaram até a residência do menor, onde localizaram uma bucha de substância análoga à maconha e uma “toca ninja”, comumente utilizada por autores nos roubos a estabelecimentos comerciais nesta cidade. A arma alvo da denúncia não foi localizada.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido até a presença da autoridade de polícia judiciária juntamente com o material para demais providências.

06/07/2017

SUSPEITOS SÃO PRESOS COM ENTORPECENTES

Às 20h do dia 06 de Julho, durante Operação de Combate à Criminalidade no município de Abaeté, militares visualizaram dois rapazes suspeitos que, ao notarem a presença policial, ficaram agitados e um deles dispensou algo no chão. De imediato, a guarnição procedeu a abordagem dos indivíduos de 22 e 36 anos e, após busca pessoal, apreendeu um tablete de tamanho considerável de maconha com um dos abordados que assumiu a propriedade da droga. Após varredura nas proximidades, os policiais localizaram uma bucha grande e três pedaços de maconha em um lote.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia com os entorpecentes recolhidos.

08/07/2017

PRISÃO

Durante patrulhamento na área central, militares depararam com o cidadão J. C. C., vulgo “PICA FUMO” e, ao verificar seus dados pessoais no sistema ISP, ficou constatado um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Ele foi preso, sendo garantidos os seus direitos constitucionais, e conduzido a Depol.

08/07/2017

POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ABAETÉ

Em ABAETÉ, por volta das 12horas, militares abordaram K. E. V. S., 14 anos, em atitude suspeita na praça da prefeitura. Durante busca pessoal, foi localizado 01 descravado, contendo, em seu interior, uma porção de uma substância semelhante a maconha.

Diante do exposto, foi realizado a apreensão dos materiais e do menor infrator. Em contato com a DEPOL de Bom Despacho, foi orientado a liberação do menor para sua mãe.

08/07/2017

PM APREENDE ARMA DE FOGO SUPOSTAMENTE UTILIZADA NO CRIME

Às 16h20 do dia 08 de Julho de 2017, durante patrulhamento na área central da cidade de Abaeté, policiais militares abordaram um adolescente de 14 anos em atitudes suspeitas.

Durante busca pessoal, os militares localizaram um triturador de droga contendo uma porção de maconha. Após averiguação do aparelho celular do infrator, a guarnição flagrou um diálogo com um adolescente de 16 anos sobre a aquisição de uma arma de fogo. Diante da informação, a equipe policial deslocou-se à residência do suposto vendedor, situada no Bairro Bernardo Soares de Faria, porém ele não se encontrava no local. Após autorização do genitor do suspeito, os militares iniciaram buscas no imóvel, onde encontraram um revólver de calibre .32, desmuniciado.

O adolescente abordado foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia com o entorpecente e a arma de fogo recolhidos.

08/07/2017

TRÁFICO DE DROGAS EM ABAETÉ

Em ABAETÉ, por volta das 18h05min, a SOP de Abaeté recebeu denúncia anônima dando conta que indivíduo (oriundo da cidade de Cedro do Abaeté) deslocaria até as imediações da pista de aeroporto de Abaeté, zona rural, objetivando adquirir drogas para serem comercializadas naquela cidade.

Diante das informações, diligências foram realizadas na localidade, sendo que, ao transitarem pela estrada vicinal de acesso ao aeroporto, avistaram um veículo VW/GOL 1.0, cor prata, transitando em sentido contrário na via.

Ao avistarem as guarnições policiais, o condutor parou o veículo a cerca de 100 metros por um instante às margens da estrada, iniciando, logo em seguida, o movimento em baixa velocidade na direção dos militares.

Em virtude da suspeição, local ermo, sem iluminação, onde há reiteradas denúncias de tráfico de drogas, condução furtiva do veículo, foi realizada a abordagem do automóvel.

Durante as buscas foram identificados os envolvidos G. R. B. C., 17 anos; F. J. A. S., 33 anos e N. G. S. L., 19 anos.

Durante as buscas no interior do veículo, militares localizaram uma pedra de uma substância semelhante a crack sobre o aparelho celular do menor.

Ainda, foi localizado próximo a substância, uma faca aparentemente com resquícios de drogas na ponta, possivelmente utilizada para o fracionamento de drogas.

Durante a busca pessoal, militares localizaram também um aparelho celular, marca asus, cor preta e 01 (um) celular, marca LG, cor azul na posse do menor. Diante do exposto, os materiais foram apreendidos e os envolvidos presos e apreendido.

Em diálogo na sede da 141ª Cia PM, o menor infrator relatou que a droga era de sua propriedade e que a utilizaria para fins de consumo.

Os militares ressaltam que esse menor é bastante conhecido no meio policial pela prática de crimes diversos, destacando o tráfico ilícito de drogas, posse de arma de fogo e roubo a mão armada. A PMMG tem recebido inúmeras denúncias nos últimos anos a respeito da prática da traficância realizada pelo denunciado, sendo que este possui modus operandi estruturado e hierarquizado, objetivando a otimização e fomento da prática ilícita em Abaeté e região.

Em contato com o plantão da DEPOL em Bom Despacho, o Delegado de plantão orientou quanto a liberação dos envolvidos sob a responsabilidade de apresentação no próximo dia útil.

09/07/2017

POSSE DE MUNIÇÕES EM ABAETÉ

Em ABAETÉ, por volta das 16h30min, durante as festividades da Festa do Congado de Nossa Senhora do Rosário, militares diligenciaram para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do alvo J. E. S.

Durante as buscas no imóvel, foram localizadas duas munições intactas Cal .38, em cima do guarda-roupa do alvo, as quais foram apreendidas. O autor foi preso em flagrante delito e conduzido para Sede da 141ª Cia PM.

Em contato com o plantão da DEPOL em Bom Despacho, o Delegado de plantão orientou quanto a condução do envolvido para ratificação do flagrante.

A PMMG recebeu diversas informações que tal autor é o mentor intelectual de uma quadrilha envolvida com diversos crimes, atuando primariamente no tráfico de drogas, roubos a mão armada a estabelecimentos comerciais, residências urbanas e rurais. O alvo possui o modus operandi estruturado e hierarquizado, objetivando a otimização e fomento da prática ilícita em Abaeté e região.

09/07/2017

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ABAETÉ

Em Abaeté, por volta das 17h30min, durante as festividades da Festa do Congado, militares diligenciaram para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do alvo A. S. G.

Durante as buscas, foi localizada e apreendida uma balança de precisão no interior de um criado do quarto do autor.

O alvo não estava na residência durante a condução das buscas.

09/07/2017

PM PRENDE SUSPEITA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Às 23h20 do dia 10 de Julho de 2017, durante Operação Batida Policial no município de Abaeté, policiais militares abordaram uma mulher em atitudes suspeitas em frente a sua residência, situada na Rua Princesa Isabel, Bairro São João.

Durante consulta no Sistema Informatizado da PMMG, os militares constataram que a suspeita possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

Diante da determinação, a mulher foi presa e conduzida à presença da autoridade judiciária.

10/07/2017

PRISÃO DE SUSPEITO COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

Às 01h30 do dia 10 de Julho de 2017, durante as festividades do Congado de Nossa Senhora do Rosário da cidade de Abaeté, policiais militares abordaram um indivíduo em atitudes suspeitas. Após consulta no Sistema Informatizado da PMMG, os militares constataram que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto, referente a crime enquadrado na Lei Maria da Penha.

Diante do preceito, o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

INFORMAÇÕES E FOTOS:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DO 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

E DA 141ª CIA DE POLÍCIA MILITAR

