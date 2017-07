Começa a 52ª Festa do Rosário

Mais uma vez, um festival de ritmos, cores, danças, cultura e religiosidade popular começa a transformar Abaeté, na 52ª Festa de Nossa Senhora do Rosário. Sob a proteção de Maria, São Benedito e Santa Efigênia, congadeiros e congadeiras de 19 guardas locais se unem aos ternos de outras cidades da região e aos representantes das escravas, Princesa Isabel, Rei do Chicote, Rainha Condessa, Rainha Conga e do cortejo real, para o resgate de uma história de fé, luta, conquista e libertação.

A festa teve início dia 28 de junho, com celebração eucarística em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e abertura do rancho alegre. No dia 05, houve a tradicional carreata pelas ruas de Abaeté, seguida de nova celebração. E hoje, dia 07, sexta-feira, às 19 horas, haverá o levantamento dos mastros, com a presença das guardas de Abaeté.

Ao todo, o presidente da Associação do Congado, Omar Pereira, espera que mais de 40 guardas abrilhantem a festa. Em Abaeté, duas guardas de Abaeté farão sua estreia: a Moçambique Raiz de São Benedito e a Rosário de Maria. Além delas, ele destaca que a festa terá outras novidades. “Vai ser surpresa para o povo. Esse ano, também teremos as imagens de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, Santa Efigênia e do Bom Pastor, juntas pela primeira vez”.

Confira a programação dos próximos dias:

DIA 08 DE JULHO – SÁBADO:

8 h: Encontro das Guardas locais na Praça Dr. Canuto e apresentação para autoridades e devotos. Logo após, caminhada pelas ruas da cidade em direção à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

13 h: Apresentação de todas as guardas de congado abaeteenses para o Rei Mordomo, Gonçalo Pereira da Silva (Lorico), Reis Coroados, Rei Conde, Festeiros, Devotos e Veneração dos Mastros em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

DIA 09 DE JULHO – DOMINGO:

8 h: Encontro de guardas locais com as guardas visitantes na Praça da Igreja São José

9 h: Desfile de todas as guardas e apresentação na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário

14 h: Concentração de todas as guardas locais e visitantes em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Apresentação do grupo teatral Guerreiros da Arte, de Arcos / MG. A seguir, procissão pelas ruas da cidade.

18 h: Celebração da Santa Missa e bênção a todos os devotos e congadeiros. Despedida das guardas visitantes. Show pirotécnico e animação com o Som HP2.

DIA 10 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA (FERIADO MUNICIPAL)

De 8 às 11 horas: Visita das guardas à Casa Paroquial Bom Pastor, Prefeitura Municipal, Vila Vicentina e casa dos devotos.

De 13 às 17 horas: Veneração dos Mastros, agradecimentos aos festeiros de 2017, Princesa Isabel, Sinhá Condessa, devotos e comunidade.

17 h: Celebração da Santa Missa de encerramento da Festa 2017, seguida da passagem das Coroas e descimento dos Mastros.

Todos estão convidados a participar e prestigiar esse bonito e importante evento da religiosidade popular abaeteense!

Fotos: Carreata de 2017 (facebook Ju Juvercina), Arquivos Nosso Jornal e Arquivos Festas Vip

Comentários