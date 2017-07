Presa quadrilha suspeita de assaltos em Abaeté e região

Uma mega operação envolvendo 21 policiais civis das Delegacias de Abaeté, Dores do Indaiá, Martinho Campos, Pompéu, Bom Despacho, Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, na manhã desta quarta-feira, 05 de julho, resultou na prisão de quatro suspeitos de participação em vários assaltos em Abaeté e região. Um deles foi o roubo de dois malotes da Casa Lotérica de Abaeté, com aproximadamente 100 mil reais, realizado dia 15 de maio. Por isso, e por serem cinco alvos, a Operação foi denominada “Quina”.

Segundo o delegado de Martinho Campos, Rodrigo Eduardo Noronha, que responde também pela comarca de Abaeté, a polícia continua em fase de apuração de quais roubos foram efetivamente praticados por esses autores, em conjunto ou separadamente. Pelos levantamentos junto a imagens, testemunhas e vítimas, feitos anteriormente por investigadores da Polícia Civil, as quatro pessoas presas hoje são suspeitas de participação em roubos de veículos, a estabelecimentos comerciais e postos de combustíveis.

Um quinto suspeito de integrar a quadrilha continua sendo procurado pela Polícia. “São todos de Abaeté, maiores, imputáveis e, com exceção de uma mulher, os outros três têm registros policiais”, informa o delegado. Um deles responde também por porte ilegal de munição. E um sexto envolvido já tinha sido preso em flagrante, no sábado retrasado, por tráfico de drogas. “Vamos fechar o quebra cabeça antes de divulgar os nomes. Temos pessoas que, a princípio, não praticaram os roubos, mas colaboraram no crime. Hoje, parte do dinheiro roubado já se converteu em bens. Estamos perseguindo esses bens que foram adquiridos, perseguindo parcelas desse dinheiro que podem estar em poder deles”, diz Dr. Rodrigo.

Na iminência de ser transferido para Abaeté, ele avisa:

“Isso é só o início de um bom trabalho que vamos desenvolver aqui. Quem insistir na permanência no crime será preso. Ou muda de atividade, ou muda de cidade. Temos policiais muito diligentes e o apoio da Polícia Militar, que também desenvolve um bom trabalho. Dentro da legalidade máxima, nós vamos investigar fato por fato, até erradicar esses crimes violentos contra o patrimônio, que têm perturbado a população.” Nesse desafio, o delegado ressalta que a participação da sociedade, através de informações anônimas, é fundamental. E o sigilo é garantido.

