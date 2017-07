Rotary Club e Casa da Amizade de Abaeté têm novos presidentes

O Chá da Amizade, marcado para o dia 30 de julho, será o primeiro evento da Gestão 2017/2018 da Casa da Amizade do Rotary Club de Abaeté, que foi reativada na última sexta-feira, 20 de junho.

Em uma cerimônia solene, os empresários José Martinho Soares e Andréa Alves Mendonça Soares foram empossados na presidência dos dois clubes de serviço.

Em seu discurso, José Martinho ressaltou: “É com grande entusiasmo e orgulho que assumo esta responsabilidade de participar da coordenação do Rotary Club de Abaeté. Junto com meus companheiros e damas da Casa da Amizade, pretendo estabelecer várias metas, que proporcionarão um conforto maior para a sociedade carente da nossa querida Abaeté. Apresentaremos projetos que exigirão a participação do Rotary Internacional e da Governadoria do Distrito 4760”.

Natural de Paineiras, onde desde bem cedo lidou com atividades rurais, junto de sua família, Martinho exerce atualmente a função de comerciante de hortifrutigranjeiros, junto com a esposa. O lema de sua gestão é “o Rotary faz a diferença”.

Andréa, que já foi rotariana em Paineiras, sua terra natal, é integrante da Casa da Amizade há seis anos. “Conto com a ajuda, a amizade e o companheirismo de todas as Damas e companheiros Rotarianos, nos trabalhos que vamos realizar em benefício da nossa comunidade”, ressalta.

A intenção do casal é também trabalhar em parceria com outros clubes de serviço, como o Lions e Domadoras, cujos presidentes, Roberto Ramiro e Simone, também estavam presentes na solenidade de posse.

Fotos Ivanize Álvares Abreu Faria e João Lucas

