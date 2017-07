PM prende suspeitos por porte de arma e tráfico

Às 22h20 do dia 1º de Julho de 2017, durante a Operação Batida Policial no município de Abaeté, militares receberam a denúncia anônima de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo em um bar. No local, os policiais abordaram um suspeito de 29 anos que, ao perceber a presença policial, jogou no chão uma pistola, aparentemente adaptada para o calibre. 22, com um carregador contendo três munições de mesmo calibre. O envolvido foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a arma de fogo apreendida.

POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS DURANTE POLICIAMENTO

No dia 30 de Junho de 2017, durante patrulhamento pelo Bairro São João, em Abaeté, militares abordaram três indivíduos, todos conhecidos no meio policial pela prática de crimes como tráfico, furto e roubos. Procedidas buscas pessoais, a guarnição localizou uma bucha de maconha com um dos suspeitos.

Posteriormente, a equipe policial abordou um adolescente em uma construção e, durante busca pessoal, apreendeu uma bucha de maconha.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia com os entorpecentes recolhidos.

VEICULO LOCALIZADO

Às 09h40 do dia 01/07/2017, após denúncias, a PM compareceu ao local denominado Serra do Capacete, município do Cedro do Abaeté, onde deparou com um veículo FIAT PÁLIO abandonado. O automóvel foi tomado de assalto em 30/06/2017 em um posto de combustíveis na cidade de Abaeté. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

