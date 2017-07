Dia C: Abaeté vive a alegria de Cooperar

De 9 às 13 horas deste sábado, 1º de julho, cerca de 500 crianças e adolescentes puderam se divertir à vontade – e sem pagar nada – no mini parque infantil da Brinquedolândia Fest, montado na Praça da Prefeitura. Esta foi uma das atrações do Dia de Cooperar (Dia C), promovido pela Cooperabaeté e Sicoob Credioeste, em parceria com várias empresas, instituições e voluntários da cidade.

O Dia C é uma iniciativa do Sistema OCEMG/Sescoop com o objetivo de promover e estimular a integração das ações voluntárias de cooperados, colaboradores e familiares em um grande movimento de solidariedade cooperativista. Para Leonardo Valentim, sócio proprietário da Brinquelândia Fest, participar deste evento pela segunda vez foi muito gratificante. “A gente se sente de uma maneira especial, por estar fazendo a alegria da criançada e, de certa forma, colorindo, embelezando a festa, além de divulgar a empresa”, declara o jovem empresário e monitor do touro mecânico.

Para o diretor administrativo do Sicoob Credioeste, Artur José de Andrade, “o Dia C é um evento que tem nos surpreendido a cada ano, tanto pela organização, pelo envolvimento dos nossos colegas, dirigentes das cooperativas, quanto dos parceiros, que querem agregar as suas marcas a esse grande empreendimento social”.

Além de demonstrar ao público algumas ações já disponíveis em Abaeté, como orientação jurídica, aferição de pressão arterial, corte de cabelo e teste de visão, o Dia C despertou nas pessoas outras iniciativas. A JM Soft, por exemplo, lançou uma campanha de coleta de lixo eletrônico, que vai continuar na sua loja.

O Cartório Vilhena de Registro Civil emitiu, gratuitamente, mais de 150 certidões de casamento, nascimento, averbações e marcou a realização do 16º Casamento Comunitário para 25 casais e cerca de 500 convidados. O evento será dia 08 de setembro, na sede do Rotary Clube de Abaeté, que cedeu o espaço, com direito a jantar patrocinado pela Cooperabaeté e Sicoob Credioeste.

O Dia C contou ainda com várias apresentações artísticas e campanhas sociais. Além de instalar um bazar de roupas novas, ganhadas das lojas e boutiques, a Vila Vicentina participou com uma campanha de arrecadação de produtos de limpeza, higiene pessoal e fraldas geriátricas tamanho G ou GG para os internos.

A campanha central foi dedicada ao projeto de fortalecimento da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) em Abaeté, visando arrecadar recursos para mobiliar e equipar a biblioteca em construção. No evento, foram distribuídos folders com o convite para que as pessoas contribuam, depositando qualquer valor em duas contas abertas para este fim no Sicoob Credioeste (Agência 3089 – Conta 13900-9) e Banco do Brasil (Agência 0688-2 – Conta 113.900-2), em nome de “Augusta e Respeitável Loja Simbólica Acacia Abaeteense”, também parceira nesta campanha.

O Dia C 2017 contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Abaeté, OAB, Cartório Vilhena, Academia Bio Corpo, Apae, Lions Clube, Instituto Educacional Criativo, Vila Vicentina de Abaeté, Escola de Artes Cidade Menina, Rádio Liderança, Nosso Jornal, UEMG e OCEMG.

Fotos Christiane Ribeiro

