Com nova diretoria, Sicoob Credioeste prepara salto de crescimento

Dentro do seu planejamento estratégico de estar entre as 10 maiores cooperativas de crédito de Minas Gerais e expandir sua área de atuação na Região Metropolitana de Belo Horizonte nos próximos quatro anos, dia 25 de junho, foi empossada a nova diretoria executiva do Sicoob Credioeste para o mandato 2017-2021.

Reeleitos em uma reunião do Conselho de Administração realizada dia 18 de abril, o diretor superintendente Artur José de Andrade e o diretor administrativo Luiz Carlos Morato de Oliveira continuam nos cargos, ao lado do novo diretor financeiro, Sérgio Henrique Teixeira da Silva. Com MBA em Desenvolvimento Empresarial na FUMEC e em Comunicação e Marketing na PUC Minas (em formação), módulos em MBA de Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, formação específica em Gestão de Instituições Financeiras pela PUC Minas, graduado em Comunicação Social /Relações Públicas pela PUC Minas, Sérgio Henrique trabalhou por oito anos no Sicoob Central Crediminas e atua há um ano no Sicoob Credioeste. Na diretoria, ele atuará com atenção especial para as operações do Sicoob Credioeste na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante a cerimônia de posse, foi ofertada uma placa de homenagem para Heleno Gonçalves de Melo, que, por iniciativa própria, deixa a Diretoria Financeira após mais de 27 anos à frente da área de crédito do Sicoob Credioeste. Segundo ele, “o atual momento exigirá da Diretoria Executiva competências técnicas alinhadas à complexidade das operações de crédito, considerando em especial a nova área de atuação, cujo perfil comportamental dos associados é bem distinto do que temos atualmente”.

O Conselho de Administração e Diretoria Executiva manifestaram seu reconhecimento e gratidão ao Heleno pelos relevantes serviços prestados ao cooperativismo de crédito de Abaeté e Região, em especial à área de crédito rural, que se destacou pelas boas praticas e qualidade da gestão. Também foi homenageada a esposa Áurea Amaral de Sousa Melo, pelo importante papel, companheirismo e apoio nestes 27 anos de trabalho de Heleno Gonçalves de Melo.

