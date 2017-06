Como conclusão de mais uma etapa de formação teatral, os alunos da Escola de Artes “Cidade Menina” se apresentaram no último domingo, 25 de junho, no auditório da E. E. “Dr. Edgardo da Cunha Pereira”, na 2ª Mostra de Teatro. “Foram quatro meses de vivências e experimentos. O resultado final foi uma apresentação que, não só revelou a eles, como também a mim mesmo, de que todos nós somos capazes de executar missões que nos são confiadas, independente de sua delicadeza”, ressalta o ator e professor Brenu Melgaço.

Que o diga a aluna Flávia Oliveira, que apresentou quatro cenas e, em rede social, se declara impressionada com a capacidade de decorar tantos textos, quando esquece o próprio número do telefone. “Agradeço muito ao Breno pelo incentivo e por ter confiado no meu potencial. Obrigada por todos esses meses, por todos os sorrisos, choros, abraços, fotos, obrigada até pelas brigas. Agradeço por ser parte da turma, por ter escolhido o teatro, escolhido a arte”.

Brenu explica que as cenas apresentadas na mostra são de autores nacionais e estrangeiros, que foram entregues e dirigidas por ele com um olhar humano. “Não exigi a perfeição, apenas deixei os alunos livres para entender o que estavam fazendo. Durante o evento, eu senti uma generosidade enorme que emanava do público, que, desta vez, pareceu enxergar tudo com olhos de torcida. E tudo fluiu bem, porque é teatro, não existe o certo nem o errado, e sim seres humanos, vivos, prontos para mostrar alguma coisa que agregue. Ainda estamos recebendo elogios das pessoas que foram nos prestigiar”, diz.

Fotos Júlio César e Christiane Ribeiro

Comentários